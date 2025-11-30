颂乐女皇气场全开！粉丝大喊不想结束，颂乐秒回「你们没有工作吗？我好羡慕」直接拉开赛车服拉炼露出黑色内著太性感！

Mamamoo成员颂乐继本月初在高雄进行第三次个人亚洲巡回演唱会《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》后，11月30日继续来到台北场次演出，也是目前本系列的最终场，让现场粉丝YongSoon们相当不舍。

从开场VCR的概念，就是带著所有观众们出发至太空的未知星球，而颂乐从舞台上的楼梯高处登场，化身为女皇，头上带著王冠迎接大家的到来。她穿上一袭黑色礼服，镶满了闪亮的小碎钻，演唱音乐剧《钟楼怪人》的「Ave Maria Paien」气场十足，接著她便在一瞬间扯开了长裙，露出皮质超短裤搭配黑色长靴，让服装造型瞬间从气质女皇化身小野猫，引发全场尖叫。





接著颂乐以中文向大家问候，她说：「我是统治这个星球的皇帝颂乐，大家知道这是哪里吗？台北？不是，这里是未知的星球。」接下来她也持续用中文说明这个巡回演出的主题《Solaris》的另一层意思就是「Solar is」，於是今日她将带来四种不同面向的舞台，希望大家与她一起尽情享受。





接下来颂乐换上了赛车手服装登场，化身为宇宙巡航舰Solaris的队长，邀请粉丝们与她继续进行旅程。演唱会已进行到一半，颂乐也告诉大家今日是她本次亚洲巡回的最终场演出，全场发出大片哀号声，颂乐则安慰大家「还有一半，别哭别哭〜」为了转换气氛，她与吉他老师并肩坐著，带来Unplugged的演出，在演唱两「Coffee & Tea」与「Easy Peasy」时突然被口水呛到，导致小小中断，颂乐也笑了起来，歌曲结束后颂乐跟大家说「不好意思」，粉丝们回应「肯掐拿（韩文的没关系）」颂乐还接著跳起抖音歌曲「肯掐拿〜叮叮叮叮叮」超级可爱。





颂乐表示看著全场粉丝们的眼光，总是令她非常感动，今日也因为台北场是最终场次，让她有点感伤，粉丝们一直要求不要结束，颂乐先是表示「但是我已经没有体力了〜」粉丝们表示不相信，颂乐则回答「你怎么知道？」与粉丝用中文拌嘴非常逗趣。粉丝们纷纷表示为了她愿意留在现场，颂乐更反问粉丝们说：「你们明天都不用工作吗？每天都在玩吗？我好羡慕〜」





颂乐在安可前更是在演唱歌曲「Blues」时，直接拉开了赛车服装的拉炼到肚脐处，露出黑色小可爱，让全场粉丝们惊喜尖叫。在大家不断呼喊的安可声中，颂乐戴著黑色毛毛帽子再度登场时更是直接走下舞台，现身观众席中与大家打成一片，让全场惊喜不已。



