曹政奭因《秘书镇》「经纪人」李瑞镇、金光奎生气了！还得自己开车：「这两位哥疯了，大家请小心」

之前李瑞镇邀请曹政奭上《秘书镇》，没想到真的来了，结果是他受难的一天 XD

本周《秘书镇》「经纪人」李瑞镇、金光奎的my明星是曹政奭，由於三人平常就很熟，还直接主客颠倒了？！当天他们将参加曹政奭首次全国巡回演唱会的合奏练习，还有录制《我家的熊孩子》。

但，曹政奭从一开始就表示：「今天一天让我很担心耶！感觉是我要带著哥哥们到处走！」没想到...这真的成爲预言。之后制作组问道：「今天觉得不幸的瞬间？」曹政奭回答：「每个瞬间...特别是我开车的时候！」



先公开影片中，三人一起到食堂吃饭，李瑞镇：「这家店的生啤看起来很好喝，（问曹政奭）要喝一杯吗？」曹政奭说自己是要唱歌的人，金光奎：「怎么不问我？」李瑞镇回答：「哥你得开车，怎么可以喝！」结果金光奎回：「让政奭开就可以了！」最后他们真的点了生啤，也真的由曹政奭开车载两位经纪人 XD



开著车的曹政奭就说：「这是真实情况，不是为了搞笑、也不是为了那样的画面，《秘书镇》这两位哥真的疯了，大家请小心！」还表示：「因为太自然了，所以好生气，边开著边想这是什么情况，一个小时前我还坐在后面。」感觉就会超爆笑，大家别错过这集播出啦！



