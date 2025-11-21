《模范的士3》今晚开播，金义圣急拍片喊冤「我不是反派！」字幕组反补一刀「真的吗？ 」网：越否认越可疑XD

SBS热门复仇剧《模范的士3》今晚即将首播，饰演「彩虹运输」张代表的金义圣竟抢先在官方频道公开「紧急澄清影片」，强烈否认外界疯传的「反派说」「背叛说」，结果却适得其反XD

金义圣在影片中严正声明：「很多观众看《模范的士》都在等我什么时候背叛，但我真的不是反派！真的没有黑幕，也不会背叛！我冤枉到睡不著！」甚至惨兮兮地说：「都到第3季了，我要做到什么程度大家才愿意相信我？ 如果好奇我会不会（？ ）背叛，就请看今晚的首播吧！请务必相信我！」



对於前不久公开的角色海报里邪气满满的造型，金义圣也哭笑不得：「我自己也吓一跳... 怎么看都不像好人。 我都不知道怎么叫大家相信我。」但仍坚持称，只要看过第一集就会明白背后隐情，笑著说：「帅就可以啦！」



更搞笑的是，影片最后制作组加上字幕「张代表真的不是反派... 吗？」丝毫不替金义圣澄清到底XD



其实观众对金义圣产生「反派执念」不是没有原因。 金义圣出身剧场界，1996年以电影《猪堕井的那天》受到注目，后演出《观相大师：灭王风暴》《六龙飞天》等作品累积演技实力。 2016年他在电影《尸速列车》中以自私冷血的公司高管一角爆红，奠定「国民反派」形象基调; 其后在《阳光先生Mr. Sunshine》饰演亲日派卖国奴、《首尔之春》饰演落跑国防部长，屡屡让观众恨得牙痒痒。



不过金义圣并非只会演坏人，其实也演过不少温暖角色，包括电影《二十行不行》里金宇彬的父亲、《鸡不可失》中的警察署长等。 然而，比起正面角色，观众似乎总是更关注他的反派角色XD



在《模范的士》系列里，金义圣饰演「彩虹运输」代表理事、犯罪受害者支援中心青鸟财团代表「张省哲」，幼年时父母惨遭连环杀手杀害、对法律失去信任，因此成立代替受害人复仇的团队。 某种意义上来讲，与《复仇者联盟The Avengers》神盾局局长尼克・福瑞有相似之处。



虽然是正义的一方，但观众因为他的反派形象太深，第一、二季都一直怀疑他何时会黑化。 虽然影片中金义圣再三否认黑化，却令观众更加起疑：「强烈的否定即是肯定...？」「有张剧照是张代表在喷水洗车，但下意识会认为他是穿著囚服拿著枪，面带微笑地杀人...」「他自己也知道看起来不像好人啊！」「原本信任他的，但现在反而怀疑了... 」



【《模范的士3》将於今晚在 Viu 独家播出，敬请期待！】



