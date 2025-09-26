严正化&宋承宪《金子般我的明星》感动结局刷新收视率！明星和经纪人是互相成就♥

《金子般我的明星》本周以完结，最后两集（11、12集）过程再次带来意外转折，不过最终仍是Happy Ending收场，观众均给予正面评价。

最意外的就是「宥兰」（朱宝英 饰）的情形，她在奉清慈／壬洗拉（严正化、张多皒 饰）鬼门关前徘徊时现身，后续奉清慈记忆渐渐涌上，才知宥兰在她车祸前就已离开人世。失忆时她在考试院和宥兰的互动，在其他考试院住户眼里都是怪异行径。回想两人的初见面，是宥兰伸出手询问离家出走的她要不要到考试院来。



奉清慈会离家出走是因为一时的欲望，想再重回演艺圈而在路上丢下爸爸，导致爸爸车祸半身不遂，歉疚的她只能默默留下一大笔钱。而25年前她会突然消失演艺圈，是因为车祸毁容，25年后她拿到了姜斗元（吴代焕、许建永 饰）匿名寄给她的录音档，才知道当初车祸的来龙去脉――高熙英（李伊、李多妍 饰）故意向接受性招待的都议员放消息，让都议员动员杀壬洗拉，姜斗元和史善英（赵妍熙、宋诗安 饰）知情后分别为了利益与要胁加入高熙英阵营。



虽然部分曾视为「家人」的人背叛自己，但是奉清慈身边还是有许多「家人」，没血缘的闵太淑（车清华、韩知晓 饰）、具南柱（玄奉植、金尚宇 饰）、考试院家人们等等，还有血缘的爸爸（柳泰浩）、妹妹奉白慈（朱忍英 饰）、外甥奉多熙（都嬴諝 饰），当然还有经纪人「0728」独孤哲（宋承宪、李敏宰 饰）。在解决一票闵国熙议员和姜斗元、高英熙等反派后，壬洗拉以本名「奉清慈」站上了一样的颁奖台感谢这些家人，也感谢「0728」，她还说他是「我金子般的经纪人」，这才让人明白两人是「互相成就」。奉清慈更留下了名言「即使身处在看似没有未来的谷底，也仍旧充满希望。绝对不要放弃，你们都是主角，主角终究都会是你们。」



剧情最后停在独孤哲记者会上的告白，他邀请奉清慈当他「能向著阳光一起走下去的伙伴」，奉清慈笑著回应：「正是我想要的。」两人相视而笑，时光一度像回到25年前。



最后第12集收视率开出4.3%，刷新开播以来最高收视率，网友给予正面好评，表示「好久不见有趣且疗愈的戏剧」、「中年爱情剧竟然不洒狗血如此纯情」、「男女主角告白很感人」，也有人发现Ending似乎是致敬经典好莱坞电影《摘星奇缘》（新娘百分百）。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻