严正化想和宋承宪再拍《金子般我的明星》第二季！谈生涯「想成为不因岁月褪色的演员」

《金子般我的明星》上月下旬以刷新自身最高收视率的成绩完结，女主角严正化接受了各大韩媒采访传达感言。

严正化在《金子般我的明星》饰演艺名「壬洗拉」的「奉清慈」，因一场车祸失去了25年的记忆，记忆停留在25年前还是当红女演员的时候。奉清慈因此卷土重来，以本名再战戏剧圈，一边重拾梦想，一边和陪伴自己的刑警「独孤哲」（宋承宪饰），一起揭开25年前害自己跌落谷底的黑幕真相。



严正化受‎《HERALD》、‎《Sport Today》‎等韩媒访问，坦言「一开始收视率太低了，心里很不是滋味」，但随著收视率升高非常开心，透露经常光顾的修缮店老板，还有好友宋慧乔、郑在炯都给予正面反馈「看得很有意思」。确实，《金子般我的明星》首集仅开出1.4%收视率，但接下来的三集收视率都上升，翻涨2倍到了3.1%！中后期甚至来到4.2%，最后一集再突破至4.3%，进步有目共睹，网评大多认为比预想的好笑、有趣，严正化和宋承宪的「中年爱情」互动情节意外吸引人。



谈到「中年爱情」，由於剧情奉清慈和男主角「独孤哲」是相隔25年再见面，一个记忆回到25年前，一个则是长期守著25年前回忆，两人年纪虽然中年，却呈现出青涩的初恋感，和一般给人印象激情、狗血的中年爱情不同。从严正化的谈话可感受她对这场「纯情中年爱情」的珍惜，认为这时期能遇到这样的剧本很神奇也很珍贵，不知道什么时候还会有这样的机会，所以想著要尽量享受。



能和宋承宪继2015年上映的电影《帅气的噩梦》时隔十年再合作，她也感到很开心，且相处时间更长了。她和许多观众一样，觉得宋承宪外貌和身材都毫无变化，笑提一场宋承宪在家裸上身的戏，基於礼貌不应该看但还是会忍不住看几眼。她形容对方性格好像变得更温柔宽厚，相处起来更温暖，「第一次知道承宪是那么有趣的人」，但她也希望观众能多关注他的演技，称赞他演技自然、很适合独孤哲，甚至将收视率上升归功於他。



严正化亦透露其实从《帅气的噩梦》后，宋承宪每年春节和秋夕都会向她问候，两个人十年来的称呼还是「承宪xi」和「努那（姐姐）」。问她对於拍第二季有没有想法，她回答「很想演」，还主动提议：「第二季拍《金子般我的男友》、《金子般我的丈夫》如何？」一席话逗笑了现场记者们。不过宋承宪在结局前遭遇丧母，严正化遗憾表示「听说承宪的母亲很喜欢这部电视剧，心里非常难过」，丧礼她也前去致意了。

除了宋承宪，严正化和客串「元班」的池珍熙也是旧识，自2009年的电视剧《不能结婚的男人》后时隔16年再会。严正化说池珍熙也没变，回顾选角时导演曾推荐池珍熙并说和他关系不错，她马上开玩笑回应导演「和我关系也很好」，池珍熙便受邀了，池珍熙后来就对外称「我是因为严正化来的」。



回到角色本身，饰演奉清慈让严正化想起年轻时期的自己，因为太喜欢演戏所以曾焦虑「能演到什么时候」，烦恼到反而让自己吃苦，现在回顾会觉得「如果不去想那些，专注提升自己会如何呢」。要知道，严正化其实2003年34岁时就受到百想艺术大赏肯定，以电影《周末同床》拿下影后殊荣，2012年再以《舞后》拿下同个奖项，2013年又以《模犯母亲》封大钟奖影后，可见她现在所说的话有多谦虚、且含有对自己演技更高的要求。



她说自己想做的事很多，最喜欢的就是演戏，「我想继续做我喜欢的事，虽然还有很多不足之处，但是我想成为不因岁月而褪色的演员」。她想演的角色还很多，而《金子般我的明星》让她对爱情剧更有期待了，她感性表示现在60代的人还能梦想爱情，没想到在这个年纪还能拿到如此浪漫的剧本，还会持续期待下去。



虽然喜爱演戏，但她也没忘记自己身兼歌手的身分，透露自己2023年时隔24年重启演唱会后，本来很害怕的她却感到非常幸福，未来还会准备全新的演唱会，为了演唱会也会制作新专辑带给听众。

