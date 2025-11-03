56岁严正化自曝恋爱标准超直接：外貌最重要，交往过的对象都是年下！

韩国「不老女神」严正化最近在自家YouTube频道公开了自己真实的恋爱观，毫不避讳地直言：「外貌是第一顺位！」还被好友爆料其实偏爱「年下男（弟弟型）」，让粉丝笑翻。

影片「女演员的秘密闲聊：工作与恋爱、还有19禁话题？ ！」中，严正化邀请了曾与她合演《金子般我的明星》的演员李伊与车清华来家里开「女子居家派对」，边吃边聊。聊到家庭生活时，正在育儿的车清华坦言：「我现在很少有这样的时间，我不是很喜欢外出，自从生了孩子后更是如此。」她笑说自己15个月大的女儿现在「完全是小蜘蛛人，到处爬、还撕壁纸！」，让严正化听了忍不住大笑。

随后话题转向「理想型」。 严正化说：「我觉得情侣或夫妻之间，最重要的是要有相同的幽默感。」但当朋友追问「那你的第一条件是什么？」时，她秒答：「外貌！」态度相当率真。



一旁的李伊立刻爆料：「不只外貌，她还喜欢年下男啦！」让严正化忍不住笑著摆手否认。 车清华则打趣问：「那要是长得帅、聊得来，才算合得来对吧？」严正化笑著直言：「对啊！」现场笑声不断。

网友们看完影片后也纷纷留言：「太诚实又太可爱了！」、「谁能不被严正化的魅力迷倒~」、「姐姐请一定要谈场超帅的恋爱！」

今年56岁的严正化不仅是韩国最具代表性的歌手之一，也在《车贞淑医生》、《魔女的恋爱》、《金贵的我的明星》等剧中展现深厚演技，这次也不是她第一次开诚布公聊感情。早前和宋承宪一起上《心酸的哥哥申东烨》宣传新剧《金贵的我的明星》时候，严正化就曾自爆「其实我从来没有中断过恋爱，也不会和欧巴交往，对像都是年下。 」真实又可爱的性格也是她圈粉无数的「杀手鐧」。



