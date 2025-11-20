金宇彬♥申敏儿要结婚了！爱情长跑10年修成正果，将在12月20日举行婚礼！

今日（20日），金宇彬在官方粉丝俱乐部上传亲笔信，公开与申敏儿结婚的消息。恭喜恭喜！又一对顶级演员夫妻诞生啦！

金宇彬通过亲笔信向粉丝们表示：「 WooriBin（粉丝名）大家过得好吗？在突然变冷的天气里，希望大家度过温暖的时光，小心感冒。今天想最先向一直对不足的我，毫不吝惜地给予爱和支持的我的 WooriBin 传达消息。是的，我要结婚了！与相处很长时间的恋人组成家庭，现在想一起走下去。」



他向粉丝们表示感谢说：「希望大家能够支持我们，让我们走的路更加温暖。直到下次见面时，希望大家时刻注意健康，幸福地度过！我很快会再次和大家打招呼的，一直都很感谢大家。」

接著，他们的经纪公司AM娱乐公开两人的婚礼日程，正式宣布结婚消息。AM娱乐表示：「申敏儿和金宇彬以长期交往积累的深厚信任为基础，约定成为彼此的伴侣，婚礼将於12月20日在首尔某处非公开举行，仅邀请双方家人、亲戚和熟人。」

金宇彬和申敏儿在2015年7月公开恋情。2017年金宇彬罹患鼻咽癌暂停活动时，申敏儿也减少对外活动，一直陪在金宇彬的身边。之后金宇彬结束抗癌及放射线治疗后，在2019年回归演艺圈。为10年的恋爱画上句号，发表结婚消息的他们也受到大众的祝福。



