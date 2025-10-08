《暴君的厨师》润娥最新访问：「少女时代是永远的，现在也持续彼此应援！」

润娥近日接受iMBC娱乐专访，聊起她主演的韩剧《暴君的厨师》完结后的心情。对润娥而言，她拥有两个自我：一位是演员林润娥，一位是永远的少女时代中心润娥，在「演员」与「偶像」两个身分之间努力活动了超过20年。

近年来，她以演员身分为主持续活动著，从电视剧走上大银幕，主演地位逐渐稳固。特别是在电视剧方面，她连续三部作品都创下双位数以上的收视率（黑话律师、欢迎来到王之国、暴君的厨师），成为名副其实的「收视率保证女王」。但关注越大，同时压力也更大，责任感自然也是倍增。



润娥坦言：「像《暴君的厨师》这部作品，整个剧情都是以我饰演的『延志永』为中心、以她的视角展开，所以确实感受到压力。我希望能好好带领整部作品。以前多半是跟前辈或同辈演员合作，这次则是第一次与后辈、而且是年纪更小的演员一起担任主线搭档。拍摄时也常想起以前前辈们是如何引导我、帮助我的，於是我也想以那样的心态来带领作品。」



她也感谢与她合作的李彩玟等众演员的支持：「《暴君的厨师》能顺利完成，全靠所有演员的帮助。我并不是想一肩扛起一切，而是依靠彼此、互相打气完成作品。李彩玟虽然是后辈、年纪也比我小，但我真的受到他不少帮助。我们沟通很多，完全没有觉得他只是个弟弟，这样的默契让『李献与志永』之间的化学反应更好。」



对於未来，润娥认为自己还有很多面貌没有展现给大家看过，所以，任何题材角色她都愿意尝试，也会把『持之以恒』当作武器，全心投入每一部作品！

多年来的努力，让如今大众对她的印象，已更多地与「演员林润娥」连结，而非仅仅是「少女时代润娥」。但她坦言，歌手的自我从未消退——成员之间依旧天天聊天、互相关心，甚至比以前更深地为彼此加油。



润娥笑著说：「成员们在《暴君的厨师》播出期间也给了我很多应援。有人在群组里贴出『我正在看喔』的截图，秀英姊甚至在剧中出现牛排的那一集说：『我现在也在吃牛排呢！』Tiffany姊也说她有在看。我们都会看彼此的作品、互相加油。对我来说，『少女时代』这个存在从以前到现在都没有改变。对我而言，少女时代永远是少女时代。」

