【剧评】《拜托戒酒吧》感动结局为你戒酒应援♥ 秀英&孔明互相疗愈甜蜜恋爱，过程还有悬疑！

围绕著「戒酒」为主题，由少女时代秀英（崔秀英）和孔明主演的《拜托戒酒吧》，17日已甜蜜完结，还在犹豫要不要看的你，现在可以点开一次追完！

《拜托戒酒吧》描述极其爱酒的女人「韩锦宙」（秀英 饰）和极其憎恨酒的初恋男人「徐义准」（孔明 饰）重逢，挑战戒酒的「死守精神罗曼史」，除了秀英和孔明，还有金成铃、金相浩、赵胤熙、姜亨硕、裴海善等人演出，除了甜甜恋爱情节、家人间温暖情节外，竟然还有悬疑情节！发展常常意想不到！



「韩国对酒非常宽容，为了分享喜悦而来一杯，为了抚慰寂寞而来一杯，为了忘却痛苦而来一杯，一切情绪都能成为喝酒的理由，很多人都对这种情况感同身受……」女主角韩锦宙因为一个误会被迫戒酒，虽然起初像是被妈妈（金成铃 饰）情绪勒索而开始戒酒，但随著情节会明白她也有难以拒绝妈妈的苦衷，酒确实也坏了自己的恋爱！



徐义准发现了韩锦宙真正的苦衷，陪她戒酒也重新拉近彼此，两人正式谈起恋爱，而韩锦宙也陪著徐义准面对伤疤，两个人替对方撑起守护的伞。秀英和孔明的演出，只是对视也让观众倍感温馨甜蜜，赞画面「非常漂亮」。而本来对韩锦宙有敌意的徐护士长（ #裴海善 饰），后续转为支持两人。但被锦宙发现她的身份存疑。令人非常好奇看似友善的护士长，在义准及锦宙面前到底隐藏著什么秘密。



《拜托戒酒吧》围绕著「戒酒」，从开场到结局相互应合，但它绝不是教条式的强迫你戒酒，而是提醒你避免酒精成瘾可以少制造麻烦，「戒酒」不一定是真的戒了，而是「忍著」，忍了一天、一周、一个月，你会渐渐发现「不喝好像也没关系了」，或许还会像韩锦宙「因祸得福」呢！爱情与家庭都圆满幸福！



《拜托戒酒吧》结局最后一幕「拜托戒酒吧」题目转变成「戒酒加油吧」，这也是整部剧最想传达的，为正在戒酒的你加油！无论什么想改掉的习惯或许也能套用，一起来场疗愈的旅程，让《拜托戒酒吧》陪伴你吧！Viu已全集上架！香港观众可一并收看《劳务师卢武镇》、《我夺走了公爵的初夜》、《竞选伙伴》等韩剧。



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