尹施允、张娜拉特别出演《模范计程车3》，他们都饰演反派？李帝勋透露：他们将以完全不同的面貌登场！

真的是好久没有看到尹施允演戏，还有张娜拉演反派！本周五就可以看到《模范计程车3》（模范的士3）播出啦！

《模范计程车3》是以同名网路漫画爲原作的系列剧，是一部蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。

除了「彩虹运输5人帮」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝全员回归外，还确定尹施允、申柱焕、张娜拉、音文硕、金成圭、和日本国民演员竹中直人、笠松将特别出演亮相，预计他们也将会展现强烈的存在感。



制作发布会上，李帝勋透露：「虽然是非常熟悉的演员们，但是以完全不同的面貌登场，真的很帅气。」表艺珍也提到：「虽然每个插曲的演员们演技都很好，但这次更加强大。」姜宝承PD表示：「很多广爲人知的演员们决定特别出演，帮助了我们的作品。因为他们都很熟悉， 所以更容易让观众们在剧集进行到一半的时候投入进去。」



日前公开的预告中，看到尹施允、张娜拉和金成圭等接连亮相，在公开的反派6人的剪影海报中，也被眼尖的网友发现都有他们，好奇他们会出演什么样的恶角啊！【 Viu Original《模范的士3》11月21日首播 】



