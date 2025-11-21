TWICE彩瑛暂时中断活动到年底！罹患「迷走神经性昏厥」将集中治疗、充分休息

TWICE 彩瑛因健康问题暂停活动到年底，要好好休息，早点恢复健康啊 ㅠㅠㅠㅠ

JYP娱乐在20日的公告如下：「彩瑛近日被诊断为血管迷走神经性昏厥，虽然经过专业医疗团队的谘询和精密的检查进行休养，但最终判断需要更多时间恢复。」

接著表示：「因此经过长时间的讨论后，彩瑛决定暂时中断活动，集中於治疗和安定、充分的休息。彩瑛的目标是到年末爲止充分休息和恢复身体状态，考虑到健康是最优先的，所以今后将最少参加预定的日程或不得已不参加。」

彩瑛将缺席原订在高雄、香港、曼谷举行的世界巡演。JYP娱乐强调：「彩瑛本人对此也深感遗憾，对於从10月底开始没能参加粉丝活动和世界巡演的部分，再次向粉丝们表达歉意。」最后JYP娱乐表示：「让一直给予温暖的爱的粉丝们担心，真心感到抱歉。公司会尽最大努力支持彩瑛，让她尽快以健康的面貌重新站在粉丝面前，希望大家多多支持和鼓励她早日康复。」



另外，TWICE 今年迎来了10周年，目前她们正在进行第六次世界巡回演唱会「THIS IS FOR」。本周（22日和23日）到高雄、12月6日和7日到香港、12月13日和14日到曼谷开唱。



