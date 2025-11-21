宋智孝怒了！父亲渡轮事业卷入「债务爆料」疑云，她强硬发声：「这是明确的犯罪行为！」

《Running Man》固定成员兼演员宋智孝就父亲的「债务爆料」，透过经纪公司发声了。

今日（21日）最新消息，宋智孝所属经纪公司 Nexus E&M 表示：「透过法律代理人南山收到一封邮件，邮件中提出最近宋智孝父亲经营的公司处於债务不履行状态的疑惑」，并说明「附加了『知名艺人父母、在电视上因渡轮事业而闻名！』等字样的悬挂式布条设计稿等资料」。



官方表示：「这类超出单纯询问范围、传送布条设计稿的行为，可被解读为意图将布条挂在 Nexus E&M 前方，以损害宋智孝的名誉、形象，并进一步妨碍公司的正常营业活动。这种行为属於刑事犯罪，应受到法律制裁。」

并引用法院判决强调，将会强硬应对，以避免宋智孝在演艺界的活动受到损害。公司警告：「我们绝不容忍任何形式的恐吓、施压或不当行为，这些行为侵犯了旗下艺人的声誉和人格权利，更干扰了公司的正常业务活动。」

宋智孝方面表示：「若违法行为再次发生，我们将迅速采取一切可能的法律行动，包括提起刑事诉讼和追究赔偿责任。」，并强调「今后我们将继续坚决打击任何损害旗下艺人活动的恶意行为。」



