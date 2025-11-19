《我独自升级》真人版演员阵容！继边佑锡＆韩韶禧后《机智住院医生生活》姜有皙也加盟，饰演男主角的助手！

Netflix 宣布制作《我独自升级》真人版韩国影集后，让大家都非常期待选角！

《我独自升级》原著是 Chugong 创作的网路小说，讲述被誉为猎人中最弱小的「E级猎人」成振宇，在一次次濒临死亡的危机中觉醒，最终成长为拯救世界的最强猎人的故事。由於原著小说有著超高人气，之后还发展成网路漫画、动画、游戏等多种形式，堪称传奇级 IP。



今日（19）有媒体报导，姜有皙将在剧中饰演「柳轸皓」一角，他是柳轸建设的二公子，是一个充满胆量和义气的人物。与成振宇结缘后，因对他的憧憬和尊敬而作爲助手活动。之前通过《苦尽柑来遇见你》、《机智住院医生生活》、《瑞草洞》成为大势演员的姜有皙，会在《我独自升级》展现什么样的魅力？也备受关注！



Netflix 早在7月就正式宣布由边佑锡担任男主角，他将化身为人类最弱的猎人「成振宇」，在面临死亡危机时觉醒并逐步升级，最终成为拯救人类的最后希望，带来热血的成长故事与震撼动作场面。



韩韶禧则收到女主角出演提案，有望饰演韩国唯一的女性S级猎人「车海印」。她曾在《以吾之名》、《京城怪物》等作品中展现熟练的动作演技，不少网友也表示：「她很适合这个角色」、「车海印是很棒的角色」、「韩韶禧和边佑锡的外形很搭」等等。



另外，《我独自升级》导演由曾执导电影《白头山：半岛浩劫》、《我的独裁者》、的李海准导演和金丙书导演担任，kakao娱乐和 SANAI Pictures 将负责制作。

