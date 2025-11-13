历代级组合！《21世纪大君夫人》IU＆边佑锡合照曝光：财阀千金＆王室次子的浪漫罗曼史！

IU 和边佑锡同框画面太好看了吧！好想快点看到《21世纪大君夫人》播出！

MBC新剧《21世纪大君夫人》由 IU（李知恩）和边佑锡主演，是以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景，讲述虽然是拥有一切的财阀，但身份却只是「平民」而烦躁的女人，和一个是王的儿子，却什么也得不到而悲伤的男人，两人之间打破身份的罗曼史。



今日（13）Disney+ Korea 方面表示：「《21世纪大君夫人》将在2026年上半年於 Disney+ 公开。」更公开 IU 和边佑锡的剧照，终於看到两人的同框照，也让等待许久的剧迷表示：「 IU 好漂亮」、「2026年快来啊」、「李安大君终於等到你了」、「能不能放点预告出来」、「看到剧照又更加期待了」等等。



▼IU 饰演拥有华丽的外貌、知性以及强烈的求胜欲望，是财阀界排名第一的财阀家族的二女儿「成熙珠」，以微不足道的平民身份成爲自己人生的绊脚石，与李安大君交织在一起。（这个造型让人想起了张满月啊！



▼边佑锡饰演21世纪君主立宪制大韩民国的「李安大君」，作爲王的第二个儿子出生，除了王族身份之外，却什么也得不到，一直隐藏自己的他遇到成熙珠，开始有了变化。



另外，《21世纪大君夫人》由《金秘书为何那样》、《还魂》朴峻华导演执导，曾获得「2022年MBC剧本徵集大赛」优秀奖的新人编剧刘雅仁执笔。这更是 IU 和边佑锡在《月之恋人—步步惊心：丽》时隔8年再次合作，会展现什么样的化学反应？真的好期待呀！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻