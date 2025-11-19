SJ演唱会台湾ELF无人机应援太强，东海开口要「水舞」！高雄市长收到了，东海反应：

台湾脆（Threads）上正流传一句话：「海海想要，海海得到，海海得寸进尺……」

韩流帝王Super Junior 14日到16日，在台北大巨蛋举行连续三天的《Super Show 10》世界巡回演出，三天台上台下「表演」都相当精彩！



说「台下」也有表演，绝对是指台湾E.L.F.的超强应援，除了经典的排字及全场大合唱包含合声之外，第三天末场竟还搬出无人机！而无人机正是成员东海曾在小分队D&E来台时，许下的愿望！除了无人机，烟火秀也是东海开口表示想看到的，而Super Junior舞台设计做到了。



大巨蛋内不仅做到了放烟火也让无人机升空，无人机升空还是大巨蛋首次，而这个应援事先没有对外公布，现场E.L.F.也收到惊喜！现场E.L.F.虽然对无人机同样感到惊奇，还是得完整献上应援唱〈So I〉，〈So I〉和声桥段更被赞许「E.L.F.本身也是美声团体吧」，整场《Super Show》更被说是「E.L.F.成果发表会」！



最有趣的是，东海「得寸进尺」说想看水舞秀，E.L.F.开始热烈讨论该如何是好，脑筋便动到高雄去了。《Super Show 10》明年1月下旬轮到高雄演出，广大台湾E.L.F.开始呼叫高雄市长陈其迈，因为高雄市近来完成了「BLACKPINK粉红高雄城」创举，还正要开启「TWICE演唱会主视觉的蓝色城」，且高雄爱河正办过水舞秀，大家都相信只要和市长敲碗就能办得到！

很快的，立法委员林楚茵联系到市府团队，市长收到了，团队也表示乐意协助台湾E.L.F.应援！虽未知水舞是否能达成，但E.L.F.已抱有相当大的期待！不过「始作俑者」东海却不坚定了！许愿要水舞的隔日签售会上，东海很不好意思地说「已经足够了」，但是后续开直播……他表示得知高雄市长知情了，直播中希望E.L.F.「不要勉强」，但很快又改口：「但如果是你们的话……」欲言又止最后转变话题。大家都怀疑东海到底有没有反省自己「老虎大开口」啊XD 说他讲一讲嘴角上扬，明明就很想看啊！！！







脆上许多E.L.F.创意设计水舞，甚至有本身是EL.F.的水舞秀厂商自告奋勇能做，连不是E.L.F.的网友都在期待了！明年《SS10》高雄场究竟能不能看到「水舞」呢！？高雄场就在明年1月24日、25日举行！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻