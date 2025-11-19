【韩网热门】具教焕X文佳煐 《假如，我们》最新海报！韩网吐槽：像合成照

具教焕和文佳煐携手主演的新电影《假如我们》（《만약에 우리》）公开了最新宣传海报。

电影讲的是一对曾经热恋的恋人：恩浩与静媛，时隔 10 年后在飞机上意外重逢，两人一起回顾彼此记忆中的痕迹。海报中，两人并肩站在机舱外，气氛微妙、回忆交错; 而他们相视问道：「那时候，我们为什么会分手？」彷佛是从那段看似平凡的小事开始，爱情逐渐破裂。



韩国网友评论：

1. 为什么要修脸啊，他们本来就很漂亮了

2. 感觉像合成一样...

3. 两个人都有点像合成照... 要是结婚照也这样出来，我会要求退款

4. 难道不是因为年龄差，是具教焕个子比较小吗？没有化学反应。文佳煐之前跟年纪差很多的演员合作也很有默契

5. 感觉像是在叔叔和甥女，或前辈在给后辈谘询人生问题...

6. 我怎么觉得郑丽媛比较适合那部戏ᄏᄏ

7. 海报出乎意料地还不错，但还是得看影片才知道

8. 我怎么觉得还不错，反而想看了

9. 看起来像低预算网剧海报... 比原作美感差很多

10. 年龄差看起来很大

11. 我第一眼看到时也想说「具教焕长这样？」ᄏᄏ 不过影片里他其实没那么像，修图过的照片看起来怪怪的。不过演技是优点，外貌不用太在意，该自信於演技就好... 但他演罗曼史男主不太适合

12. 看起来像电视剧剧照，不像电影海报...

13. 我喜欢原作，但选角不行

14. 两人设定同龄???

15. 海报里为什么嘴型怪怪的，好像有点像呢？ᄏᄏ 光看海报还好，但影片反而不太行

16. 感觉像20年前小学学PS时跟著CD教材做的合成一样

17. 感觉像合成... 年龄差很大也可能有化学感，但他俩没有

18. 原作中那种干涩感完全没出来

19. 像叔叔，年龄差十岁以上？ 看起来像同年龄但又老一辈

20. 文佳瑛风格太一成不变，看起来枯燥，也不算演得好...

原文：https://theqoo.net/square/3995941566

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻