邪恶度 Level Up！六名全新反派降临《模范计程车3》，气场强到炸裂，剪影海报就让人背脊发凉

SBS 强势回归的金土剧《模范计程车3》（《模范的士3》）即将在本月 21 日首播，官方抢先公开「六大超狂反派」特别版海报，火药味直接拉满，让粉丝瞬间热血沸腾！

《模范计程车3》是以同名网漫为原著的系列作品，由李帝勋主演，故事聚焦神秘的「彩虹运输」计程车公司与司机金道奇，替那些无处申冤的受害者「代打不平、以牙还牙」的韩式私刑复仇剧。 前两季收视口碑双爆棚，最高更冲上 21%，堪称韩国电视圈最成功的系列化 IP 之一，因此第三季回归，自然备受期待。

这次剧组直接祭出「六大反派」的特别海报，气势完全不输电影规格。 过去系列中曾有「非法影片王」朴良进（白铉真 饰）、终极反派大母白成美（车智妍 饰）、「诈骗界女王」林女士（沈素英 饰）等极恶角色，陪著金道奇与彩虹运输上演一场场痛快复仇。 如今第三季即将登场的新反派，也成了大家最关心的焦点。

特别海报中，六位反派只用「剪影」就展现惊人存在感，气场强得像隔著萤幕都能压迫观众。 有人满身刺青散发野兽般的杀气，也有身形纤细却让人头皮发麻的冰冷女性反派，每个人都像预告著一场更残酷、更黑暗的事件即将爆发。 六大反派的登场，势必会让彩虹运输的五人帮面临前所未有的挑战。



导演姜宝承也在先前受访时提到，这一季特别花心思在「反派角色塑造」，每起案件的背景空间、氛围与人物个性都重新雕琢。 他还透露，为了让演员的反派能量完全释放，摄影也尽量精准简洁，务必呈现最强冲击力。

《模范计程车3》预告「更狠、更黑、更爽」的复仇故事即将展开，彩虹运输的五名成员也将带来更振奋的逆转与惩恶戏码。 这部经典 K-犯罪爽剧将於本周五（21 日）晚间 9 点 50 分正式上路，粉丝准备系好安全带了！

【《模范计程车3》（《模范的士3》）即将在 Viu 独家播出，敬请期待。 】

