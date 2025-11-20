邪惡度 Level Up！六名全新反派降臨《模範計程車3》，氣場強到炸裂，剪影海報就讓人背脊發涼

SBS 強勢回歸的金土劇《模範計程車3》（《模範的士3》）即將在本月 21 日首播，官方搶先公開「六大超狂反派」特別版海報，火藥味直接拉滿，讓粉絲瞬間熱血沸騰！

《模範計程車3》是以同名網漫為原著的系列作品，由李帝勳主演，故事聚焦神祕的「彩虹運輸」計程車公司與司機金道奇，替那些無處申冤的受害者「代打不平、以牙還牙」的韓式私刑復仇劇。 前兩季收視口碑雙爆棚，最高更衝上 21%，堪稱韓國電視圈最成功的系列化 IP 之一，因此第三季回歸，自然備受期待。

這次劇組直接祭出「六大反派」的特別海報，氣勢完全不輸電影規格。 過去系列中曾有「非法影片王」朴良進（白鉉真 飾）、終極反派大母白成美（車智妍 飾）、「詐騙界女王」林女士（沈素英 飾）等極惡角色，陪著金道奇與彩虹運輸上演一場場痛快復仇。 如今第三季即將登場的新反派，也成了大家最關心的焦點。

特別海報中，六位反派只用「剪影」就展現驚人存在感，氣場強得像隔著螢幕都能壓迫觀眾。 有人滿身刺青散發野獸般的殺氣，也有身形纖細卻讓人頭皮發麻的冰冷女性反派，每個人都像預告著一場更殘酷、更黑暗的事件即將爆發。 六大反派的登場，勢必會讓彩虹運輸的五人幫面臨前所未有的挑戰。



導演姜寶承也在先前受訪時提到，這一季特別花心思在「反派角色塑造」，每起案件的背景空間、氛圍與人物個性都重新雕琢。 他還透露，為了讓演員的反派能量完全釋放，攝影也盡量精準簡潔，務必呈現最強衝擊力。

《模範計程車3》預告「更狠、更黑、更爽」的復仇故事即將展開，彩虹運輸的五名成員也將帶來更振奮的逆轉與懲惡戲碼。 這部經典 K-犯罪爽劇將於本週五（21 日）晚間 9 點 50 分正式上路，粉絲準備系好安全帶了！

【《模範計程車3》（《模範的士3》）即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。 】

