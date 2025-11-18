《熊孩子》裴正楠算命竟有亡灵在身边！曝爬山曾遇到死者，帮忙解绳子要吓傻

《我家的熊孩子》里的同龄朋友裴正楠（裴正南）和韩惠珍，在最新一集拜访了《破幕》女巫顾问，算命过程令人啧啧称奇。

两名女巫准确算出了裴正楠「心里的伤口很深」，对父母、兄弟姐妹都有遗憾，是「孤儿命」，且为了生存相当拚命，年轻时经历过几次大劫。而他的命格是僧人的，且还是高僧，须化解自己、父母及祖先的罪过。

*裴正楠身世回顾：

〈裴正南时隔20年与「外婆」重逢爆哭：「对不起，我来晚了」〉

令人鸡皮疙瘩的是，裴正楠的爸爸在算命过程中出现，上身女巫要裴正楠多多去看自己（墓地），还和裴正楠握手、玩起小时候玩过的比腕力，裴正楠真挚的看著女巫，眼眶似乎泛红了，身边韩惠珍直接擦起眼泪。爸爸向女巫透露了裴正楠曾为祖先做巫祭仪式，两位女巫都称赞他做得好。



不过接下来就让人毛骨悚然了，女巫看见了有名爷爷在裴正楠身边，裴正楠马上联想几年前发生的事……他在南山散步时看见有人握著绳子运动，上前打招呼：「爷爷――」越靠越近发现不对劲便打112，112却要他帮忙把爷爷的绳子解开，裴正楠非常挣扎，还是试著解开绳子，但爷爷体重太重了，看到119救难人员来了才让救难人员处理。



他说此事给带自己很大的阴影，但当初是为了给贝尔良好的环境才搬来南山附近，不能因此放弃，他便在事发地点每天撒烧酒和米酒和爷爷打招呼，连续49天，也埋了纸钱在土里。他说只是想让自身好过一点，但女巫再次称赞他做得好、帮忙做了49祭。



从裴正楠的叙述听起来，死者像是上吊。韩国网友反映故事听起来非常恐怖，有人说112要目击者帮忙解绳子太过分了，但也有人表示112可能判断「人握著绳子」还有救活可能性。而这惊魂记也成了裴正楠的美谈，网友都认同裴正楠确实做了好事、是个好人。

▼相关片段（香港观众可至Viu收看完整节目，韩惠珍的算命过程也相当神奇，准到韩惠珍和妈妈都掉泪）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻