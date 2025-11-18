新剧《Doctor X》阵容确定！金智媛变身成「手术室疯狗」与李姃垠、孙贤周和金宇锡展开合作！

终於等到金智媛《泪之女王》之后的新作品！还将与李姃垠、孙贤周、金宇锡合作，这阵容必看啊！

SBS新剧《Doctor X： 白色黑手党时代》是一部医疗黑色剧，讲述主角「桂秀晶」将自己流放到黑过去，凭藉天才般的手术实力，痛快地对抗荒谬的现实。今日也宣布确定由金智媛、李姃垠、孙贤周、金宇锡出演。

▼金智媛饰演的「桂秀晶」 是郑熙淑特约医生介绍所的 top-tier 医生，也是爲了填补久瑞大学医院外科的空白而派遣的天才外科医生。她是用手术实力展现一切的手术室的疯狗，是将医疗权力的腐败推上手术台的人物。



▼李姃垠饰演特约医生介绍所所长「郑熙淑」，和桂秀晶毫无血缘关系的姨母。尽管以前被称为「怪物」的天才外科医生，也是天生的谋略家，但如今却成为贪财的庸俗人物。



▼孙贤周饰演久瑞大学医院分院的院长「夫胜权」一角，他是想要重新建设正在崩溃的大学医院的人物。



▼金宇锡饰演在医院生活陷入僵局的金汤匙实习医生「朴泰京」，地方大城市大医院独生子他是一个善良温暖的人。



而《Doctor X： 白色黑手党时代》改编自2012年日本朝日电视台电视剧《派遣女医X》，由《恶鬼》《你旁观的罪》导演李正林执导，新人编剧边成根执笔剧本，预计在明年（2026年）播出。

