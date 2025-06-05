《黑白大厨》安成宰主厨签约演员经纪公司，与申惠善&金贤珠同门！网：好神奇

因《黑白大厨》打开全球知名度的厨师安成宰，今（5）日由经纪公司management SEESUN宣布与其签约。

安成宰本身是餐厅「MOSU」创办人兼主厨，以创意诠释韩国在地食材的独创性料理闻名，是韩国唯一拥有米其林指南三星评鉴最高荣誉之厨师（‎MOSU目前已剩香港有店），去年担任Netflix原创料理节目《黑白大厨：料理阶级大战》评审，於全球声名大噪。



management SEESUN表示很高兴能与安成宰主厨合作，将全面支援他在文化艺术界的多元活动。由於management SEESUN是主要负责演员经纪和制作节目的综合娱乐公司，旗下艺人目前都是演员，包括申惠善、金贤珠、朴喜洵、金正贤、车清华等人，让安成宰的加入令人备感特殊，有网友直呼「好神奇」、「很少厨师签演艺经纪公司吧」，也有网友笑说「不是说自己是厨师，所以不怎么上节目吗」，或怀疑是不是餐厅难赚钱转演艺发展，不过大部分网友还是乐见他签经纪公司，毕竟有经纪公司帮忙管理行程最方便，且期待他接下来还有何活动。



安成宰目前正积极经营YouTube频道《主厨安成宰》（셰프 안성재 Chef Sung Anh），内容即以料理为主，是档邀请名人作为嘉宾、升级他们的食谱并闲聊的烹饪脱口秀，全炫茂、李尚顺、Super Junior圭贤、李帝勋等人曾做客，频道订阅数已近60万。



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