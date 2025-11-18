【韩网热门】ILLIT沅禧在那次「惨痛教训」之后，机场私服几乎都由造型师全权打理...
广告

【韩网热门】ILLIT沅禧在那次「惨痛教训」之后，机场私服几乎都由造型师全权打理...

明星   2025年11月18日   星期二12:53   Sani  

（封面图源：X@PinkBloom0626，TVDaily）

女团ILLIT成员沅禧自10月起推出单独网综《今天也是艰难禧》，最新一集里请来Lovelyz成员美珠做客，聊到曾引发热议的「机场时尚」话题。

沅禧坦言自己是必须亲身经历过才会领悟的类型，看到这张机场照片之后，终於意识到「我做不来这个」。 从那以后，她的机场私服几乎都交给造型团队处理了。
（图源：YouTube@스튜디오 호락호락截图）

引起讨论的机场私服：

之后由造型师打理的机场造型们：

（图源：TVDaily）

韩国网友评论：
1. 之前的模样也太可爱了吧，简直是小学生啊kkk
2. 小朋友，你要去哪里？ 是不是该去上学啊kkk
3. 五年级小学生去校外教学的穿搭kkkk
4. 很像去读书室路上的高中生kkk
5. 之前那套看起来就像阿嬷的保暖卫生衣，小碎花图案超典型kkkk
6. 这是真・私服啊kkkk
7. 以前真的就是没有兴趣打扮的学生，但那种清纯感反而很可爱，不会太像明星kkk
8. 化妆爱好者都这样啦，脸精心画得亮晶晶，但衣服就随便穿kkk
9. 沅禧明年就要成年了，好不可思议...
10. 前者很可爱，后者很漂亮，都很棒呀kkk
11. 其实造型师可以偶尔偷懒一下下ᅲᅲ 拜托不要太努力啊ᅲᅲ kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3995087458

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 【韩网热门】ILLIT沅禧在那次「惨痛教训」之后，机场私服几乎都由造型师全权打理...
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手