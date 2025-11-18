【韩网热门】ILLIT沅禧在那次「惨痛教训」之后，机场私服几乎都由造型师全权打理...

女团ILLIT成员沅禧自10月起推出单独网综《今天也是艰难禧》，最新一集里请来Lovelyz成员美珠做客，聊到曾引发热议的「机场时尚」话题。

沅禧坦言自己是必须亲身经历过才会领悟的类型，看到这张机场照片之后，终於意识到「我做不来这个」。 从那以后，她的机场私服几乎都交给造型团队处理了。



引起讨论的机场私服：



之后由造型师打理的机场造型们：



韩国网友评论：

1. 之前的模样也太可爱了吧，简直是小学生啊kkk

2. 小朋友，你要去哪里？ 是不是该去上学啊kkk

3. 五年级小学生去校外教学的穿搭kkkk

4. 很像去读书室路上的高中生kkk

5. 之前那套看起来就像阿嬷的保暖卫生衣，小碎花图案超典型kkkk

6. 这是真・私服啊kkkk

7. 以前真的就是没有兴趣打扮的学生，但那种清纯感反而很可爱，不会太像明星kkk

8. 化妆爱好者都这样啦，脸精心画得亮晶晶，但衣服就随便穿kkk

9. 沅禧明年就要成年了，好不可思议...

10. 前者很可爱，后者很漂亮，都很棒呀kkk

11. 其实造型师可以偶尔偷懒一下下ᅲᅲ 拜托不要太努力啊ᅲᅲ kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3995087458

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻