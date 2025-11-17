【韩网热门】韩国是巫俗强国的原因：每个人都有预示命运的「胎梦」

韩国文化里普遍存在「胎梦」这一概念，即孕期前后由孕妇或身边人所做的梦，通常认为预示了胎儿的受孕、性别和命运。 但在外国，这一概念似乎颇为陌生。

韩网友认为，韩国的巫俗内容很有杀伤力，在高速产业国家居然有降神传统已经很不可思议，其表演（仪式）更是令人震撼：「如果艾瑞・艾斯特导演早知道这些，也许会比《仲夏魇》更早拍成电影吧，哈哈。 所以最近面相全球市场的韩国内容，都会加进去巫俗元素。」

「韩国人出生前身边人都会做预知梦、预告其诞生，韩国就是这样的巫俗强国。 我对外国人说我的胎梦是蔷薇花，他们突然用敬畏的眼神看我。 这是全国人民都有受胎告知的国度。」



「小时候看到我国最早的多国籍女团Circle，采访里问到胎梦时，给日本籍成员解释了半天，她仍然无法理解，这件事印象超深。」

「听说韩中日三国里，只有韩国人经常做胎梦。 韩国人几乎都有自己的胎梦，有时是别人代为梦到。 但日本和中国很少谈论胎梦，似乎只有历史英雄拥有胎梦。」

「好羡慕胎梦美丽的人... 别人的胎梦都是什么燕子衔来珠子、龙在飞翔、蔷薇盛开，我的胎梦却是一颗像房子那么大的白菜毁坏房屋、滚进卧室...」



韩国网友评论：

1. 我妈妈在梦里摘了水果分给朋友，结果两人都生了女儿，而且生日只差一天kkk

2. 我的胎梦是红辣椒/红苹果/锦鲤/猪

3. 我的胎梦是青鸟... 难道上辈子是Twitter吗

4. 我是跳进妈妈怀里的鲤鱼

5. 我的胎梦是一只超大的棕黑锦蛇紧紧缠住妈妈，还咬了她的手指

6. 我的胎梦也是棕黑锦蛇，在清澈的水里游向妈妈，她没感到害怕、只觉得灿烂晶莹，然后乘著蛇飞上天空，去外国旅游了。 其实她是在暗示我带她出国旅游吧？ 哈哈哈

7. 我是桃子，我家小孩也是桃子kk

8. 一颗巨大的栗子滚到妈妈面前，然后咔的一声裂开kkkk



9. 我大姑替我做了胎梦，内容是三颗栗子排成一排。 据说栗子胎梦预示女儿，结果我家真的是三姐妹

10. 我的胎梦是很多黄瓜，然而我对黄瓜过敏

11. 我家是三姐妹，妈妈在怀大姐时梦到摘了三颗红柿，就这样一次搞定kkkk

12. 应该没有人比我更讨厌自己的胎梦吧，我爸梦到独裁者朴正熙进到家里来... 爸爸从我5岁起开始历史教育kkk

13. 大部份韩国人都有蛮强的灵性，虽然听起来很像迷信

14. 胎梦和普通的梦不同，尤其生动逼真、令人难忘。 做梦者会有一种感觉「这就是胎梦」

15. 我没有胎梦，好难过ᅲᅲᅲ

16. 据说没有胎梦的人是没有前世，今生是第一次，不要难过啦



