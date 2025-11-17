《亲爱的X》金裕贞首谈《拥抱太阳的月亮》爆红期撞上青春期！曾一个月闭门不出：「不知道自己是谁」

韩国「国民妹妹」金裕贞近日在 YouTube 节目《妖精宰炯》回顾成长历程，首次谈及她在《拥抱太阳的月亮》人气爆冲时，其实正经历人生最混乱的青春期。

金裕贞4岁以广告童星出道，几乎一路拍到成年。 她透露，小学时转学了三次，每到新班级都引起骚动，但熟悉后又能与同学打成一片。 童星身份一度让她感到困扰，12岁时出演《九尾狐：狐狸小妹传》里的幼年九尾狐，竟让男同学拿剧情取笑她：「一直叫我露出狐狸牙，真的很累。」



谈到爆红后的心境变化，她说，学生时期只在学校和片场两点往返，根本没机会感受外界反应，直到《拥抱太阳的月亮》大热，才意识到自己成了大众焦点，也因此正式开启了她漫长的青春期。

这时期她接连拍摄电影《秘密》和电视剧《愤怒的妈妈》，都是很有难度的角色。 金裕贞坦言：「从那时候到成为大人之前，都一直很混乱，不知道自己是谁。」最严重的一次是在16岁，金裕贞曾整整一个月把自己关在房间里：「一个人躺在床上，把灯都关掉，一直想：『我究竟是谁？』」



回忆拍摄电影《优雅的谎言》时，她饰演校园霸凌施暴者，因角色在错误环境中长大而变得扭曲，她为了理解角色情感而投入太深、感到十分孤独，虽然片场明明气氛轻松，她却无法像一般演员那样自在相处，连和同为童星的搭档金香起都没能变得亲近。 经历过这些，年幼的金裕贞才逐渐意识到必须把角色与自己分离开。

金裕贞也提到，小时候母亲最常对她说的一句话是「你要往后退一点、慢慢走」，当时不懂，如今回头看，才明白妈妈应该是害怕她太过暴露在 spotlight 下而承受压力，也不知不觉帮她养成了做长久计划的性格。



现阶段，金裕贞以TVING惊悚爱情剧《亲爱的X》回归，展现从童星蜕变到实力派演员的成熟魅力，再度引起话题。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻