【K社韩国小百科】「休息中」青年创历史新高76万人，父母心酸：外面遇到白日游的子女只能装不认识

韩国「不工作也不找工作」的人越来越多！

根据韩国国家数据局近日公布的《非经济活动人口与非薪资劳动补充调查》结果显示，截至今年8月，全国非经济活动人口中，单纯表示「在休息」的人数突破264万人，一年增加了7万3千人，创下历年新高。

所谓「非经济活动人口」，是指15岁以上、没有就业也未从事求职活动的群体。 而其中「单纯休息」族群的增加特别引人关注。 这一数字从2022年的223万9千人，逐年上升到2023年的232万2千人，2024年更达到264万1千人，几乎每年都在创新高。 尤其是20、30岁的年轻族群，约有76万人属於「在休息」，一年内增加了1万6千人。专家分析，这些人多半并非真的「想休息」，而是因找不到理想工作、干脆放弃求职，反映出青年层就业市场的「职位错配（Mismatch）」问题愈发严重。



另一项值得注意的变化是，自营业者人数也明显减少。 今年8月包括自营业主与无薪家属劳工在内的非薪资劳动者共655万4千人，较去年同期减少10万3千人，为2020年疫情爆发以来最大跌幅。 其占总就业人口的比重，也从2013年的27.9%一路下降至今年的22.6%。

在行业别中，农林渔业减少最多，一年内少了13万1千名非薪资劳动者; 运输与仓储业也减少4万1千人。 不过农林渔业仍是非薪资劳动者最多的领域，达136万7千人，其次是批发零售业（109万3千人）、餐饮住宿业（88万3千人）、运输仓储业（70万3千人）。



从OECD统计来看，韩国的自营业比例高达22.9%，远高於美国（6.2%）、加拿大（6.7%）、德国（8.3%）、日本（9.2%）等主要先进国家，仅次於土耳其、希腊与墨西哥等少数国家。

专家指出，这些数字反映出韩国整体仍缺乏大型企业提供的稳定、高品质职位，加上高龄化与就业结构问题，导致越来越多劳动力处於「想工作却暂时放弃」的状态。 虽然整体就业率缓步上升，但就业品质与结构的改善，距离先进国水准仍有一段差距。

