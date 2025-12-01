热门韩剧《金部长的梦想人生》终映感想公开！柳承龙一家三口真情告白：「再一次思考了家人的意义」

JTBC 热门韩剧《金部长的梦想人生》在昨晚迎来大结局，三位主演柳承龙（金洛洙 饰）、明世彬（朴夏珍 饰）、车强玧（金洙谦 饰）也向观众们送上最后的问候。



▼首先，以金洛洙一角代表著这个时代所有「金部长」的中年上班族悲欢，引发许多共鸣的【柳承龙】表示：「我们全心全意地投入拍摄。从导演到所有工作人员、演员们，在不算短的时间里，我们倾注了所有热情到无法再做一次的程度。每当感受到这份心意传达到观众时，本该由我们给予大家鼓励与慰藉，反而觉得自己得到了更大的安慰与礼物，感到深深的充实。大家细腻而温暖的反应，每一个都成为了巨大的力量。真心感谢大家给予了满满的爱与应援。」



他接著说：「希望《金部长的梦想人生》能成为一部让大家在生活中，至少能再次思考『最珍贵的价值是什么』的作品。虽然追求和实现既定的价值观很重要，但我更希望你们能从中获得智慧，以温暖的心和灵活的心态为下一步做好准备。也希望大家能藉此再一次回望与自己看著同一个方向——牵著手一起前行的家人、同事、朋友等周遭这些珍贵的人们。」



▼以金洛洙的妻子朴夏珍、一位儿子的母亲角色，引发无数主妇共鸣的【明世彬】表示：「饰演夏珍这个既奇幻又真实的角色，我从她对家庭的悉心照料以及即使身处中年危机也依然坚定不移地重新开始的决心中学到了很多。」



她也说：「能与曹铉卓导演，以及柳承龙、车强玧等优秀演员合作，真的非常感谢。希望观众们也能透过夏珍这个角色获得力量，感谢大家喜爱《金部长的梦想人生》。」

▼两人的儿子金洙谦展现出了年轻一代在努力寻找未来方向的同时，充满困惑、矛盾冲突的【车强玧】则表示：「真的很感谢像家人一样带领我的柳承龙、明世彬前辈，以及在现场给予我强烈支持的导演、编剧。透过饰演金洙谦，能在与两位前辈共同构成『家人』这个围篱的环境下演戏，觉得非常荣幸也很幸福。」



他还说：「演金洙谦的过程中，再一次思考了家人的意义，作为生活在这个时代的年轻人，也得以领悟许多宝贵的体验。虽然前路无法预见，却仍努力碰撞、破碎、跌倒、再站起来，寻找属於自己的道路的所有洙谦们，我想向你们应援，也真心感谢至今收看本剧的所有观众。」



就这样，柳承龙、明世彬、车强玧以真挚的最后问候抚慰离别的惆怅，韩剧《金部长的梦想人生》也收获了相当好的口碑，演活「金部长」的柳承龙更再次证明了自己值得观众信赖的坚强演技实力。



