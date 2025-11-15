《你旁观的罪》竟有「韩版陈浩南」？ 李茂生洗脱《黑暗荣耀》变态反派形象，化身女主最强助力者

家暴题材韩剧《你旁观的罪》上线以来口碑爆棚，除了女主角与剧情掀起讨论，酷似「中年版郑伊健」的男二号「陈会长」也意外成为亮点。 该角色由李茂生饰演，长发造型加上讲情义、有实力的江湖气质，令很多观众笑称「以为陈浩南来了」，好感十足。

《你旁观的罪》改编自日本小说《直美与加奈子》，讲述两个女人赵恩秀（全昭霓/全少妮 饰）和赵熙秀（李瑜美 饰）这对挚友面对家庭暴力的现在与过去，决定孤注一掷以保卫自己，却因此卷入意外事件。



剧中男性角色不多，除了张胜祖饰演的家暴渣男之外，「陈刚商会」的代表「陈少伯」就是剧情推进的关键。 陈社长初登场时与恩秀的互动并不讨喜，但也让人窥见他游走於法律边缘的行事风格。



出於各种原因，陈社长在察觉恩秀和熙秀的计划后，不但没有阻拦，还屡次动用人脉在关键时刻伸出援手，让观众直呼安全感爆棚：「这才是真正的大哥」「外冷内热的长腿叔叔」「社长太帅，必须一辈子为他打工报恩啦」。



好巧不巧，这位陈社长不仅重情义、有手段、沉稳狠厉，还偏偏梳著长发偏分、爱穿尖领衬衫与笔挺西装，江湖气质拉满，令很多观众表示追剧时忍不住出戏，以为是《古惑仔》陈浩南、郑伊健过来串场（怀疑胸口是不是纹了一条龙？ ）XD



饰演陈社长的是公认实力派演员李茂生，他在多部优秀剧集中诠释过截然不同的角色——既是《黑暗荣耀》中残忍杀害医生、不停写信骚扰李到晛的变态罪犯「姜永天」，也是《夫妻的世界》中温暖守护金喜爱的精神科医生「金允基」，还是《经常请吃饭的漂亮姐姐》孙艺真（孙艺珍）的企业家男友、《春夜》韩志旼的姐夫「南始勋」、《三十九》里田美都的暧昧对象「金真皙」、《支配物种》里暗恋韩孝周的生理学博士「温山」、《Hide》李宝英的双面丈夫「车成宰」、《大指挥家：弦上的真相》对李英爱一往情深的「刘正宰」，称得上是「整容级演技」。









今年45岁的李茂生毕业於世宗大学电影艺术教育系，2006年以喜剧片《玩蛋倒数》出道。 李茂生与妻子是相亲认识，他对妻子一见钟情，早在2011年就步入婚姻殿堂，如今育有一字一女，是圈内出名的「宠妻魔人」，一家四口幸福又低调。

随著《你旁观的罪》热度不断攀升，李茂生也再度用扎实演技证明自己不受角色类型限制的强大存在感，更令人期待他未来在更多作品中的精彩表现。



