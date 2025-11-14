朴圭瑛可望与朴炯植搭档演出《棱角分明罗曼史》！互看不顺眼的上司与下属关系将如何产生变化

新剧《棱角分明罗曼史》是一部办公室爱情喜剧作品，剧情描述过去有过一段恶缘的男女两人，在成为了上司与下属的身分之后，於公於私上展开两人的对决，在翻来覆去的过程中，两人的关系也将产生变化。日前本剧已传出由朴炯植担任本剧的男主角，而今日也有业界消息传出将由朴圭瑛担任女主角。





《棱角分明罗曼史》中朴炯植将饰演一位目中无人的新创事业CEO罗政锡，与过往在军中曾见过面的女主角，在公司再度相遇后，将发生一连串故事。朴炯植曾演出《大力女子都奉顺》而深受大家喜爱，本次以办公室为背景的作品也同样令人期待。朴圭瑛在剧中则是饰演原本在军队中是朴炯植的前辈，但再度重逢时却成为了他办公室的下属，关系改变让两人的相处模式也将产生变化。



朴圭瑛近期作品多多，从《Sweet Home甜蜜家园》《达利和马铃薯汤》《绝世往红》到《鱿鱼游戏》等，演出角色多样化，不过在浪漫喜剧的作品中，朴圭瑛的表现并不算太抢眼。朴炯植则是在退伍后推出了《Happiness毒楼》《低谷医生》《宝物岛》等作品，其中紧张又扣人心弦的复仇故事《宝物岛》更是创下高收视率。本次他选择浪漫爱情作品，也令人期待他在《棱角分明罗曼史》将表现出与《大力女子都奉顺》中安敏赫代表不同的魅力。



《棱角分明罗曼史》正在与Netflix讨论编审播出日程。

