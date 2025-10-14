BTS V雨夜泄「男神日常」！拉朴叙俊、朴炯植汉江散步，零伪装真性情全曝光
BTS V雨夜泄「男神日常」！拉朴叙俊、朴炯植汉江散步，零伪装真性情全曝光

明星   2025年10月14日   星期二10:46   Tracy  

（封面图源：朴叙俊官网、IG@phs1116、@thv）

天团防弹少年团（BTS）成员V近日凌晨在个人社交媒体上惊喜发布了一段短片，写下「下雨了」并附上与演员好友朴叙俊、朴炯植在雨夜中漫步汉江的温暖影像，三位男神毫无偶像包袱的自然互动，瞬间引发全球粉丝热烈讨论！

从V公开的影片中可以看到，尽管天空飘著细雨，三位男神却丝毫不在意，衣著休闲、头戴帽子，连口罩和雨伞都没用，就这样在夜深人静的汉江边悠闲散步聊天。 他们全程面带笑容，自然交流的模样流露出老友之间才有的轻松氛围，彷佛现实版的《男神同居日记》！
（图源：V IG截图）

在俗称「火热的星期六」的周末夜晚，多数人选择前往热闹场所狂欢，他们却反其道而行，选择在汉江边享受宁静时刻，这般「清流」般的约会方式，也让粉丝们直呼：「太温暖了！」、「这种友情真的好珍贵！」
（图源：朴叙俊官网） （图源：IG@phs1116） （图源：IG@thv）

V、朴叙俊和朴炯植，加上演员崔宇植和歌手Peakboy，正是韩国演艺圈中著名的「Wooga家族」 成员。 这个顶级好友圈不仅时常为彼此的作品应援，私底下更是持续交流，被粉丝们称为「义气组合」，每次合体都能引发话题。
（图源：IG@thv）

这次V突然公开与好友们的悠闲日常，让粉丝看到偶像在忙碌工作之余的真实面貌，也让人更加期待BTS全员回归后将带来的精彩作品！

