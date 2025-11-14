奇幻逗趣却又凄美！？姜泰伍&金世正《月亮在江边流淌》首播获好评，CP化学反应超强大

由《非常律师禹英禑》姜泰伍与《社内相亲》金世正携手演出之古装剧《月亮在江边流淌》，日前首播两集开出了瞬间最高6.2%收视率，网友也给予好评「很有意思」！

《月亮在江边流淌》讲述因失去挚爱从此失去笑容的冷峻王世子李江（姜泰伍饰），巧遇意外失去记忆且外貌神似亡妻的女包袱商朴妲俐（金世正饰），两人偶然互换灵魂后展开了重新审视自身与他人命运的奇幻浪漫故事。



姜泰伍与金世正，曾分别以《非常律师禹英禑》和《社内相亲》写下代表作，两人演出浪漫情节令人深刻，一个跃升「国民女婿」，一个被视为「浪漫爱情韩剧专业户」，搭在一起化学反应加乘！《月亮在江边流淌》开播前，两人替杂志拍摄的画报与宣传影片已掀起热烈讨论！有人说两人笑容都太迷人了，自己好像成了电灯泡，也有人说他们自然到像结婚多年的夫妇，已有不少人还没看剧便成了「江妲CP」的粉丝！



回到《月亮在江边流淌》剧情，按照预告应是古装版《秘密花园》，堂堂世子竟和女包袱商互换灵魂！？或许也可以说是翻版《哲仁王后》？一夕间身体的竟然变成了另个性别，还得在险恶的宫中存活，这该如何是好？除了灵魂交换的设定外，竟然还有特别的情节――女主角朴妲俐和男主角李江失去的挚爱有张相似的面貌。



世子李江单纯是因为朴妲俐的面貌相似而被吸引？实际收看后，你便知道没那么简单。除了灵魂互换的奇幻情节外，还藏著牵引两人的「命运」，而这命运恐怕还会牵动国家大事。剧情究竟会如何发展，相当令人好奇：爆笑的灵魂互换情节之下，还有什么样腥风血雨的宫中恶斗，李江和朴妲俐能否扭转原本被写下的凄美命运？



《月亮在江边流淌》目前仅播两集，李江和朴妲俐尚未灵魂互换，反倒交代了两人的命运、两人的缘分如何牵系，首播可以说给了观众重大且未公开过的伏笔，标榜爆笑奇幻的内容竟藏有凄美的背景故事……网友普遍评价「很有意思」，姜泰伍诠释的李江深情、哀痛的模样忍人怜，演技亦受高度赞赏，和金世正同框画面更是浪漫不已。



即便还没换魂，《月亮在江边流淌》首两集情节已有不少逗趣之处，那么换魂之后呢？敬请期待接下来的故事发展。《月亮在江边流淌》每周五六晚间於Viu播出！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻