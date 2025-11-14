【韩网热门】NewJeans三成员联络ADOR三十分钟没回音，「不得已」单独宣布回归！网：叫外卖都没那么快

ADOR於12日宣布NewJeans两位成员 Haerin 和 Hyein 回归公司，另外三名成员Minji、Danielle、Hanni则在两个半小时后以个人名义宣布回归。 据《朝鲜日报》，三位成员是在得知 Hyein、Haerin 宣布回归的消息后，匆忙做出如上决定。

三人当天在声明中表示：「其中一位成员目前在南极，所以（传达回归意愿）比较晚」，「因为 ADOR 目前没有回覆，只能不得已另外宣布」。 相关人士透露，三人在得知 Hyein、Haerin 决定回归后，立即尝试用手机联络 ADOR，大约持续联络了 30 分钟，但当时忙於业务的工作人员没有及时回信，三人便发布了自己准备好的声明文。

《朝鲜日报》还报导称，包括 Haerin 和 Hyein在内的 NewJeans 四名成员，曾在前一天与家人一同和 ADOR 代表进行面谈，另一位成员则以「人在南极」为由缺席。 面谈结束后，只有 Haerin 和 Hyein 单独向 ADOR 表明了希望回归的意愿，另外两位参与面谈的成员，则仅提出一些恢复活动的前提条件便离开了。



韩国网友评论：

1. 叫外卖都不止30分钟耶

2. 连外送平台都不会这么催人

3. 从头到尾的行动都让人叹为观止，天龙人降临啦

4. 30分钟就大惊小怪，ADOR等了将近一年呢

5. 为什么态度这么理直气壮？ 还在声明里还阴阳怪气怪公司？

6. 官司全败回来还这么嚣张，平时该有多么跋扈啊

7. 年纪轻轻就这样...^^^^^^^

8. 真的是小学生精神年龄

9. 难怪闵熙珍说她们是「无脑小学生」，理解了kkk

10. 解约也好、回归也好，什么事都按照她们的心意？ 法律跟公司是装饰品吗？

11. 入社一年就分到几十亿结算，难怪她们觉得合约、公司都像玩具一样

12. 她们自己彼此之间也不沟通吗？ 不是应该先跟已经回归的两位协调吗？

13. 根本不是等，而是想找个发通稿的藉口：「我们有传达意愿，是ADOR不回」

14. 上班族下班时段，30分钟没回就单方面发布公告...？

15. 最早刊登的新闻是韩国时间19:46分，员工们可能在下班路上又被叫回来了

16. ADOR员工应该快受不了，这样回来也完全没法一起工作吧，到底要走到哪一步？

17. 别收她们，输得一干二净才回来还在那边提条件、摆态度，以后会怎样简直一清二楚。接纳她们的瞬间又会重新掉进地狱。把这种风险先排除掉吧

18. 为了先回归的两位著想，也不能把这三人收回来吧？ 收了以后不知道会怎么对待前两位

19. 完全没学过怎么在社会上生活

20. 唉，让全国人民被耍得团团转kkk

21. 报导里关於具体时间那段好像被删了，现在找不到

22. 也许应该当做社会实验来看，以高中女生的感性在这社会究竟能走到哪...

出处：https://theqoo.net/hot/3990229819

