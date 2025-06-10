韩佳人&金桐俊再见！上次见完「分身」马上出事，这次不怕再测Face ID和DNA！

韩国演艺圈知名的「失散姐弟」，演员韩佳人与ZE:A帝国之子出身演员金桐俊，两人目前再见面，测Face ID又测DNA等等，要解开广大观众的好奇！

*先前报导回顾：‎〈失散姐弟终於见面了！韩佳人&金桐俊「换脸」结果本人都吓傻！〉

两人一见面，金桐俊先用《新兵第三季》身分向韩佳人敬礼表示休假，原来剧中金桐俊演的角色有姐姐，一拿出来照片正是韩佳人！韩佳人透露经纪人某天就她能不能照片演出金桐俊姐姐，她马上就答应了，直言：「如果是别人不是很奇怪吗？我出来不是很自然吗？」金桐俊则说剧本没有提到照片，是导演拜托他去问，导演在那场戏还卖关子，其他演员事先根本不知道金桐俊拿出的照片是韩佳人，制造的效果很好。



▼《新兵第三季》韩佳人出场画面



신병3 김동준 누나 한가인 pic.twitter.com/y2kunBfZ4n — 도리 (@NanenDduck) April 16, 2025

金桐俊也承认台词里说到姐姐的菜是「长得高的草食男」，正是指延政勋（韩佳人丈夫）。韩佳人说导演已邀请她本人真的演出，听了金桐俊说效果很好更要演了，金桐俊接著爆料导演一直发相关新闻报导给他说：「桐俊你看新闻了吗？希望韩佳人能演出～」不禁让他觉得再麻烦韩佳人很有压力，索性已读导演仅按爱心XD。



重点是，此集要遵循观众意见，让这对失散姐弟实验解锁手机Face ID、看看IA为两人绘出的孩子是不是长得和两人一模一样，还有验DNA看看两人是否是「真．失散姐弟」。结果……



解锁手机Face ID失败，毕竟真的双胞胎都不一定能解锁了，而两人的AI小孩让韩佳人相当失望，两人一致觉得「谁都不像」、「不好玩」。DNA呢？工作人员徵求两人同意，拿韩佳人（本名金贤珠）和金桐俊的检体拿去验，结果不符合，相当可惜(?????)。最终还是换脸APP得韩佳人的意，两人再度辨别不出到底换脸了没。



▼完整节目



此集公开四日已破82万观看次数，置顶留言韩佳人亲自「报平安」，说这次见面后平安无事，因为上一次见了马上生病住院……当时韩佳人住院Vlog提到「和分身见面会死」的传言，留言呼吁大家看到分身真的要快点逃跑XDD。



虽然各种检测失败，网友还是认证两人就像双胞胎，留言「不是长得像，说实话是一模一样」、「现在分不清楚是韩佳人长得帅，还是金桐俊长得漂亮了」、「两人连眼神都很像」等等，也有网友建议除了一般DNA检测，可以送到「23andme」机构检测两人是血缘差多远、共享多少DNA，还有网友好奇双方父母是不是也长一样，开始敲碗父母也上节目！下一集韩佳人会先去算命，会揭晓长得很像的人面相是否也差不多。

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