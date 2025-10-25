「K综艺女王」朴娜勑出道20年，历久不衰的原因：「宁可勇敢尝试，也不愿后悔、留下遗憾」

以《我独自生活》、《惊人的星期六》、《娜勑食堂》等各大综艺活跃的朴娜勑，以她特有的率真与幽默谈吐，逗笑了不少听众。在出道 20 周年前夕，展现了依旧不变的热情与满满正能量。

她21日出演 KBS Cool FM《韩海的 Kiss the Radio》时，DJ 主持人韩海提到：「《娜勑食堂》开设已经满一年，总观看次数也即将突破一亿次。有没有特别想邀请的嘉宾呢？」朴娜勑笑著回答：「只要愿意上节目的都非常感谢，我都欢迎。」展现谦逊一面。



随后，韩海赞叹道：「看节目这么久，还没见过像娜勑姐这么努力录影的人。」对此，朴娜勑坦言自己的信念：「如果敷衍去做，反而会更后悔。既然做也会后悔、不做也会后悔，那我宁可做了再后悔。做到最后，才不会留下遗憾。」



她还公开了自己的早晨习惯：「每天早上我都会对著镜子说，『朴娜勑，今天也去创造一个世界上没有的艺术作品吧！』」展现自我激励的一面。

她笑著补充：「如果问我为什么不会疲倦，那是因为我每天都很期待，总想著今天又会发生什么有趣的事。以后也想继续做快乐又有趣的内容。」

即将在明年迎来出道 20 周年的朴娜勑，也分享了她的人生哲学：「我一直以来都抱持著一个信念，那就是『不行的话也没关系』。我觉得这句话很棒，也让我保持正向心态。」韩海也深表认同：「那样活著才能真正快乐。」

韩海还特地准备了惊喜，播放了朴娜勑「最爱」的 ATEEZ 成员伞亲自录制的语音讯息。伞说：「最近天气变冷了，请注意不要感冒，希望您一直幸福。您一直为我加油，我也会努力回应这份支持。」朴娜勑听到后惊喜又开心，露出灿烂的笑容。



目前，朴娜勑活跃於 MBC《我独自生活》、《帮我找房子吧》、tvN《惊人的星期六》等多个综艺节目，也透过个人 YouTube 频道《娜勑食堂》与粉丝积极互动。明年，她还将出演 Disney+ 新综艺《命运战争49》。



