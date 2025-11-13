《UDT：我们社区特攻队》尹启相、陈善圭、金芝贤、高圭弼与李正河共组社区守护队！展现200％团队合作

由Genie TV与Coupang Play合作的原创剧集《UDT：我们社区特攻队》，描述不是为了保卫国家，也不是为了世界和平，只是为了守护我们的家人与社区，而团结在一起的社区特攻队，展开一段愉快又刺激的故事。

本剧演员包含了尹启相、陈善圭、金芝贤、高圭弼与李正河，其中尹启相饰演一位虽是特别部队要员出身，在社区内却被称为是「没去当兵的家伙」的保险调查官「崔强」，他以冷静的判断力与领袖气息，以及个人的机智引领著剧情的发展。而陈善圭则饰演技术兵出身的社区青年会会长，以充满人情味的演技与各个角色融入互动，让现场气氛相当愉快。无法预测的状况，也让观众们对於剧中的每个人物表现相当期待。





以特任助教出身，目前是社区超市社长的「郑南延」由金芝贤饰演，在剧中的表现相当细腻，情感变化与反转魅力将是让角色更加立体的一环。而总是负责作品中重要笑点的高圭弼，在剧中将饰演一位网路作战兵出身，目前化身为社区体育馆馆长「李龙熙」，将再度展现滑头滑脑的幽默感，让剧情更加生动活泼，为拍摄现场注入了许多活力。





最后是迫击炮兵出身的菁英工科大学生「朴正焕」将由李正河饰演，透过纯粹的青春感以及热血的演技，为角色增添许多活泼感觉，他在拍摄现场也展现高度的投入程度以及吸引视线的存在感，得到许多工作人员的赞赏。在剧本阅读进行完毕后，导演对於演员表现得已经像是一个很有水准的团队，觉得相当满意，也请观众们继续期待。《UDT：我们社区特攻队》即将於11月17日首播。



