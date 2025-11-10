朴轸永宠Stray Kids砸一亿送黄金！笑谈JYP发展史：Rain和Wonder Gilrs盖旧楼，TWICE和Stray Kids盖新楼

被赞为「音乐教父」的歌手兼制作人朴轸永又登上《Radio Star》啦！这次不仅分享了他身为JYP娱乐老板的温情一面，还大方爆料——竟然送给自家艺人价值超过一亿韩元的黄金作为奖励，让全场惊呼连连！

MBC综艺节目《Radio Star》最近邀请了朴轸永、安昭熙、Boom和权珍雅一起上节目。节目中朴轸永首先谈到自己最近被任命为「大众文化交流委员会共同委员长」的幕后故事。他笑说：「虽然是非专职职位，但据说是拥有部长级待遇的职位。」他还透露自己一开始连续三个月婉拒邀请，但最终因诚意打动而答应，并强调这次节目上是「第一次也是最后一次」谈论这件事。

谈到自家艺人，他也满脸骄傲。 朴轸永提到旗下团体Stray Kids连续7次登上美国Billboard榜首的秘诀时说道：「他们有自己独特的风格，我只是帮他们铺路的人。 我送给他们超过一亿韩元的黄金作为奖励，结果最近金价又涨了！」让主持群全都笑翻。



节目中还提到他与前Wonder Girls成员、现为演员的安昭熙之间深厚的情谊。朴轸永形容她是「又纯又善良的孩子，也是我很亲的朋友」，甚至为了祝贺她举办首场个人见面会，特地在义大利冒雨拍摄祝福影片，现场瞬间笑声不断。两人更即兴重现14年前的舞台默契，证明依旧「神同步」。





此外，主持人提到《TIME》杂志最近公布「全球最具永续成长力企业」排行榜，JYP娱乐拿下全球第3名、韩国第1名。朴轸永谦虚表示：「这一切都是我们员工的功劳，真诚的系统最终会被看见。」但他也不忘开玩笑：「旧公司大楼是Rain和Wonder Girls建的，新大楼是Stray Kids和TWICE盖的！」一句话再度让全场笑成一片。



粉丝看完预告都超期待，纷纷留言「JYP真的太会讲话了，幽默又感人！」、「送黄金这手笔太疯！」等。

