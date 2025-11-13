FIFTY FIFTY 的首支嘻哈单曲〈Skittlez〉爆红，MV在YouTube排行榜上迅速攀升！

人气女团 FIFTY FIFTY 风格的嘻哈音乐成功打中观众的心，成为热门话题。

FIFTY FIFTY 回归的第三张数位单曲《Too Much Part 1.》中，新歌〈Skittlez〉MV 在 YouTube 每日热门音乐录影带MV排行榜上急速上升，引发讨论。

▼FIFTY FIFTY 新歌〈Skittlez〉MV：



〈Skittlez〉是FIFTY FIFTY出道以来首次挑战的嘻哈类型歌曲，10日公开的 MV 中成员们以俏皮又可爱的嘻哈魅力，展现出她们独有的影像美感与氛围。



打破既有框架的FIFTY FIFTY专属嘻哈曲〈Skittlez〉公开后，YouTube每日热门音乐录影带排名瞬间攀升至第6位，引起高度关注，并接连出现「嘻哈也能驾驭的FIFTY FIFTY」、「这首一定会红」、「我又被洗脑了~」等爆发性的正面反应。

值得一提的是，与歌名同名的全球糖果品牌 Skittlez 彩虹糖也在下方留言回应：「我最近超爱的一首K-Pop新歌发布了！OMG！」展现了对她们的喜爱和关注。



透过成员们完美消化嘻哈类型的歌曲，进一步巩固了「值得信赖与收听」的团体形象。音乐光谱更加拓宽的FIFTY FIFTY，未来的表现也更加令人期待。

▼FIFTY FIFTY 此次主打歌〈剪刀石头布(Eeny meeny miny moe)〉MV 公开8天，也已经累积1414万观看次数：



另外，FIFTY FIFTY将於14日出席在仁川Inspire Arena举行的韩国音乐盛典「2025 Korea Grand Music Awards（2025 KGMA）」。



