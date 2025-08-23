「韩流舞王」Rain让「女神老婆」金泰希心动的关键礼物，居然是一本书！正在追爱的你赶快学起来～

【影片】韩剧女神代表人物之一的演员：金泰希，出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》分享了她与老公Rain的恋爱故事，两人似乎都不是一见钟情、而是日久生情呢～。

主持人刘在锡问到：「你是何时产生想跟Rain结婚的这个想法呢？」金泰希表示他们好像都不算是一见钟情的状况，初见面时只觉得Rain是个很有人气又很努力的演员兼歌手，喔～很了不起呢！（淡淡的反应，刘在锡也忍不住模仿XD）总之并没有太多想法。



金泰希补充道如果要恋爱的话，应该要有一眼就怦然心动的感觉才对，一开始并没有！是过了好一阵子，那样的瞬间才出现。

Rain每次见面总是会送给自己一些没有负担的小礼物，像是蜡烛、存著歌曲的MP3（音乐播放器），还送了一本他读了觉得很有趣的小说。收到这本小说之后，金泰希就放著没有去看，是直到某天她有很多烦恼，心里很乱的时候，在思考该怎么办时，想说还是看个书，就睡觉吧！结果发现，Rain在前面的页数上面写了满满的一封信，就是从那时候开始的。



金泰希说其实没什么特别的内容，但是在她的身心俱疲的状态下打开，就忍不住笑了出来，成为了让她卸下心防的契机。Rain就是那个让难过的金泰希笑出来的男人～～～。



▼这招很会！Rain让金泰希卸下心房＆对他心动的原因：



▼Rain宠妻放闪！在老婆金泰希IG狂留爱心～



节目上还有谈到两人的育儿故事，大家可以到friDay影音上回看这一集（第307集）节目喔！

