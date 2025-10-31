韩流天王Rain睽违20年重返台北小巨蛋！世界巡回<STILL RAINING: ENCORE>重磅启动，2026/1/17台北荣登亚洲首站

Rain回来了，无预警宣布明年1/17二度「攻蛋」开唱！亚洲韩流天王Rain魅力无法挡，继今年二月携全新巡演《Still Raining》 首登高流引爆佳评热潮后，在台粉殷切敲碗下竟奇迹「唤雨」成功，让Rain今天(10/30) 无预警在社群上公布再次来台开唱喜讯，重磅宣布将於2026年1/17於台北小巨蛋举办【2026 RAIN CONCERT -TAPIEI 】台北安可场演唱会！

而短短不到一年又再次来台，并选在台北演唱会殿堂级场地举办返场演唱会，足见Rain对台湾粉丝的重视与深厚情谊！消息一出，立刻引发歌迷热烈暴动，纷纷留言「这次一定要抢到票！」、「Rain欧爸终於又要回来了！」、「上次没看到现场肌肉这次绝不错过！」掀起社群暴动。



此次【2026 RAIN CONCERT -TAIPEI 】 台北安可场是Rain出道以来第二次攻蛋，对其音乐生涯可说别具意义，当年因主演《浪漫满屋》在全亚洲爆红的他20年前挟著高人气来台登上小巨蛋开唱，以国际巨星的大阵仗及招牌肌情湿背秀掀起全台暴动，不仅从此奠定他在台迷心中韩流天王的稳固地位，更成为首位登上台北小巨蛋开唱的韩国歌手！而20年后再度回到同一座舞台，Rain感性表示这次的攻蛋对他意义非凡，不但象徵他与台粉间跨越时光的情谊，也代表他用音乐与舞台实力证明「Still Rainning」魅力惊人，历久不衰！



这场名为《Still Raining:Encore》的巡演将从今年11月底於美国纽约、洛杉矶、亚特兰大三地城市启程，届时将巡回到全球各城市，而台北站成了Rain最新官宣的亚洲第一个地点，展现出他在亚洲乐坛不坠的人气与强大号召力！而此次巡回主题为「Encore巡回」，除了强调「二十年舞台经验＋全新视觉设计」两大概念，不仅将带来升级版《Still Rainning》舞台，更以全新视觉特效、打造崭新震撼演出，让期待已久的「雨迷」再度沉浸在他融合力与美的极致舞台魅力中。主办单位透露：「为了能在台北与粉丝们一起迎接最精彩的2026年，我们准备了在原有基础上扩展的安可场。

【2026 RAIN CONCERT -TAIPEI 】 将於2026年1月17日（星期六）在台北小巨蛋重磅登场，门票将於2025年11月30日上午11点30分於klook正式开卖，票价分为6800、5800、4800、3800、2800 五种不同区间，详情请上大步整合行销FB、IG官网查询。



★【2026 RAIN CONCERT 】TAIPEI

▲演出日期：2026.1.17 台北小巨蛋

▲售票时间：2025.11.30 (日) 上午11:30 启售

▲售票系统：klook 官网

▲票价：6800、5800、4800、3800、2800

※身障优惠票：3400、2900

