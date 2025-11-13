XODIAC全新造型重磅回归 新歌《Alibii》首日登入韩国音源榜单前十名

韩国男团XODIAC於昨日（11日）正式推出新作《Alibi》，并在韩国知名音乐节目《The Show》的最终集上进行回归演出。

此次歌曲的风格及成员们的造型皆为全新尝试，巧妙融合了王子与吸血鬼的梦幻主题，展现出一种疑幻疑真的效果，黑色性感的造型更是令粉丝们为之疯狂。MV 中香港成员SING(麦骏升)露出尖牙，明显SING 是饰演吸血鬼。而另一香港成员LEO(李傲贤)在最头一幕被众人强拖着及最后一幕吸血的镜头，令粉丝纷纷议论LEO究竟足吸血鬼还是王子？新歌《Alibi》除了此次公开的实拍MV之外,还结合了来往於现实和虚拟的演出和AI图像效果,制作了AI版本的MV，而下星期公开的AI MV 便会交待成员们谁是王子谁是吸血鬼及彼此之间的过节和联盟故事。

对於《The Show》的最终集，SING与LEO均表示遗憾，二人发贴有幸见证和参与节目的最后一集。他们称：「虽然这个节目已成为珍贵的回忆，但今日恰逢我们回归的第一天，这既是一个结束，同时也是一个开始，所以显得格外有意义。」此外，《Alibi》在首日便登上韩国音源 Bugs的榜单占第六位，成功打进十大。

较早前，JACSO娱乐在香港的数码港活动及iAB数码论坛上首播了《Alibi》的AI MV预告影片，XODIAC各成员以魔幻形象跳进AI虚拟世界，将KPOP与AI技术完美融合。此AI MV更是KPOP界首个以全AI制作的MV，完整版本将於下星期正式播放，令粉丝们倍感期待。

XODIAC 소디엑 ‘Alibi’ Official MV：https://youtu.be/4qdoevwJnOE?si=rs3pe4esZmAEtj2L

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

