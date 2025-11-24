韩团XODIAC真人跳入AI世界获国际影展青睐

韩国男团XODIAC继上星期以全新的曲风《Alibi》回归，粉丝们纷纷表示非常喜欢成员们这个全新造型，更在首天打入韩国音乐榜的十大位置！

今日（20日），XODIAC终於推出了令粉丝们期待已久的完整版AI MV《Alibi: MOONLIGHT BLOOD ALLIANCE》。整部AI MV中，每位成员的外貌、造型、配角及周围建筑物均由AI生成，在KPOP界中，这是首部完全以AI制作的MV，具有历史意义。





更让人振奋的是，在该AI MV正式发布之前，已被选中入围 及 两项国际AI电影节，这一消息不仅鼓舞了成员们，也冲撃了KPOP粉丝们对MV的另一角度。





JACSO娱乐的负责人施念慈表示：「继先前X-UNIT的MV运用Google VEO3的AI生成技术后，此次《Alibi》MV运用了Kling的技术，创作了全AI的《Alibi》故事。在最后一幕9位成员的背影呼应了《Alibi》MV 最后一幕，同样是9位成员的背影的延续。

《Alibi》MV 最后一幕9人背影代表XODIAC 全员走进AI 的虚拟世界里；而《Alibi》的AI 故事视频最后一幕9人背影，则代表他们从AI虚拟世界走回真实世界的舞台上。在之后的回归舞台中，成员们会穿上AI MV中的衣服，走上舞台。用AI 可以实现一些难以拍摄的场面之外，更可以令KPOP界以外的人都有机会可以认识到XODIAC ，令XODIAC走在前端，创造不一样的价值！」





ALIBI: MOONLIGHT BLOOD ALLIANCE MV：https://youtu.be/1d0DT3-54BE?si=ZflxOShJl0tVLVAR

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

