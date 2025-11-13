Super Junior强仁曾陷争议、如今再出发！退出6年后宣布举办粉丝见面会：「大家期待已久的回归」

男团 Super Junior 出身的成员 强仁 在退出团体6年后，宣布正式复出。

强仁於12日透过Instagram发文表示：「大家期待已久的回归。虽然花了很长时间才走到这一步，但这一刻终於到来了。强仁将於明年举办首场个人粉丝见面会巡回。」并公开了粉丝见面会的宣传海报。



根据海报内容，强仁将於2026年1月11日至2月1日举行粉丝见面会巡回，将造访马尼拉、胡志明市、墨西哥市、利马、圣地牙哥等共五个城市，与海外粉丝见面。

强仁於2005年以Super Junior成员身份出道，但在多次争议事件后於2019年退出团体，结束长达14年的团体活动。

2009年，他曾因涉嫌施暴而被不拘留立案，同年又因酒驾肇事逃逸被判处罚金。之后他暂停活动8个月并入伍服役，直至退伍后才以Super Junior第六张正规专辑《Sexy, Free & Single》回归。



然而，2016年再度发生第二次酒驾事件，2017年又卷入酒后施暴争议，形象受到重创。

2019年，更传出他与涉嫌散布非法偷拍影片的郑俊英有关联。虽然最终证实无罪，但他仍为了不再拖累团体形象而选择主动退出。他当时表示：「看著成员们因为我的问题而承受不该承受的痛苦，我认为不能再拖延下去了。对成员们一直只有满满的歉意。」

退团后，强仁於2023年7月开设YouTube频道〈강인 KANG IN〉，与粉丝持续交流，并於2024年5月出席Super Junior成员厉旭的婚礼，久违露面。当时同场的利特也代他鞠躬道歉：「请大家原谅强仁。」

此外，强仁也在今年8月出席Super Junior出道20周年纪念演唱会，与前成员周觅一同现身观赏，展现与成员们依旧深厚的情谊。

停下舞台活动多年的强仁，已於今年3月在墨西哥举行粉丝见面会，正式开启复出演艺活动。这次相隔6年的回归，他将以海外舞台为中心，重新与粉丝相见。

