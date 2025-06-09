XODIAC麦骏升李傲贤孖两队长LEX和HYUNSIK 4人组成’X-UNIT’小组 以Google Cloud Veo 技术制作MV出击！

最近JACSO Ent 新搞作 ，除了韩团XODIAC 之外，推出了新组合形式活动，以后只要不是全体9人形式去活动，都会以X-UNIT 小组形式去进行。 此Unit 活动可以是三位成员或者四位成员，人数并没规定。X-UNIT 的形成可以避免之后韩国成员去当军的真空期，令不用当兵的成员可以继续活动。

此次X-UNIT 首炮便由香港成员SING(麦骏升)、LEO(李傲贤)和两位韩藉队长LEX 、HYUNSIK四人领军进行，新曲专辑和MV会在6月25号发布。在前两天公开的MV预告中所见，JACSO Ent 通过与香港Google Cloud的合作，以香港电影的后期制作人员为中心，组成了专门的AI测试团队，并率先将Google Cloud 的最新AI技术应用到MV制作中。此次的音乐融入AI之擧，引起了韩国KPOP业界内外的关注。





JACSO Ent代表施念慈和其AI核心团队 Jacky和Thomas 在Hong Kong Google Cloud Summit 上解释X-UNIT的MV用了Google Cloud 最尖端AI系统技术，包括大型语言模型Gemini 2.5、图像生成模型Images4、影像生成技术Veo 2 Veo 3等，并表示AI 可以做成业界的方便，大家可以透过AI科技令创作更多元化，创造出更多的商机。





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