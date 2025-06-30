XODIAC麦骏升李傲贤 翻唱韩剧经典回忆杀 《因为我太傻》

韩国男团XODIAC昨日(25号)以小分队X-UNIT发布了经典人气电视剧《花样男子》的OST 《因为我太傻》，这首歌一出后即带给粉丝回忆杀。不比较年轻的粉丝纷纷说想起当年因为妈妈追看《花样男子》时也一起跟着看的回忆，经典电视剧情节也随即浮现脑海。

这次X-UNIT 由正副队长LEX 和HYUNSIK 带领两位香港成员SING(麦骏升) 和LEO(李傲贤) 四人组成，据说X-UNIT每次会以不同的XODIAC 成员组成，故此人数也会不一样，此举的目的是将来XODIAC 不齐人的时候，也可以以X-UNIT身份继续活动。





值得一提是这首歌的MV竟注入Google Veo最新技术! Jacso於本月3日在香港举行的Google Cloud Summit论谈会上正式宣布在X-UNIT最新MV结合AI技术,引起了业界内外的关注。 Jacso通过与香港Google Cloud的合作, 以香港电影的后期制作人力爲中心组成了专门AI测试组, 并率先将Google的最新AI技术运用到《因为我太傻》的MV制作中,引发了不同行业对完整版MV的期待，更称AI科技的发达令大家对画面的真伪傻傻分不清，切切实实与歌名《因为我太傻》相辅相成了！





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