XODIAC全新造型重磅回歸 新歌《Alibii》首日登入韓國音源榜單前十名

韓國男團XODIAC於昨日（11日）正式推出新作《Alibi》，並在韓國知名音樂節目《The Show》的最終集上進行回歸演出。

此次歌曲的風格及成員們的造型皆為全新嘗試，巧妙融合了王子與吸血鬼的夢幻主題，展現出一種疑幻疑真的效果，黑色性感的造型更是令粉絲們為之瘋狂。MV 中香港成員SING(麥駿昇)露出尖牙，明顯SING 是飾演吸血鬼。而另一香港成員LEO(李傲賢)在最頭一幕被眾人強拖着及最後一幕吸血的鏡頭，令粉絲紛紛議論LEO究竟足吸血鬼還是王子？新歌《Alibi》除了此次公開的實拍MV之外,還結合了來往於現實和虛擬的演出和AI圖像效果,製作了AI版本的MV，而下星期公開的AI MV 便會交待成員們誰是王子誰是吸血鬼及彼此之間的過節和聯盟故事。

對於《The Show》的最終集，SING與LEO均表示遺憾，二人發貼有幸見證和參與節目的最後一集。他們稱：「雖然這個節目已成為珍貴的回憶，但今日恰逢我們回歸的第一天，這既是一個結束，同時也是一個開始，所以顯得格外有意義。」此外，《Alibi》在首日便登上韓國音源 Bugs的榜單佔第六位，成功打進十大。

較早前，JACSO娛樂在香港的數碼港活動及iAB數碼論壇上首播了《Alibi》的AI MV預告影片，XODIAC各成員以魔幻形象跳進AI虛擬世界，將KPOP與AI技術完美融合。此AI MV更是KPOP界首個以全AI製作的MV，完整版本將於下星期正式播放，令粉絲們倍感期待。

XODIAC 소디엑 ‘Alibi’ Official MV：https://youtu.be/4qdoevwJnOE?si=rs3pe4esZmAEtj2L

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

