Disney+热门韩剧《杀人者的购物中心2》剧照曝光！李栋旭透露：第二季的动作戏会更加激烈、规模更大！

郑进湾！郑进湾！郑进湾！终於要回来了！Disney+《杀人者的购物中心2》将在明年公开。

Disney+《杀人者的购物中心》讲述失去父母后由叔叔抚养长大的侄女郑智安（金慧峻 饰），在叔叔郑进湾（李栋旭 饰）突然去世后知道了可疑购物中心的真实面貌，并将讣告告知顾客们发生的故事。



最后一集中，贝尔（赵汉善 饰）完全没有登场、把信（金民 饰）和苏敏惠（金海娜 饰）也不知去向、郑进湾是怎么假死的等都没有解开，因此不少观众都在敲碗第二季。今年4月Disney+ 宣布制作第二季，除了李栋旭、金慧峻、赵汉善、金海娜、李泰英、金民等第一季的主演外，还有玄理、冈田将生、郑允荷等人加入。



13日在香港举行的「Disney+ Originals Preview 2025」中，李权导演、李栋旭和金慧峻出席活动。以第二季回归的李栋旭表示：「看了剧本就知道会红，但没有想到会红到这个程度，感谢大家让我能拍第二季！最后回来的时候大家都很开心，我想第二季应该会解释为何会出像那样的情况，郑进湾的谜团将持续到第二季。我认为动作戏比第一季更加激烈、规模更大！」



金慧峻说：「我也是看剧本的时候就觉得很有意思，没想到大家会这么喜欢。如果说第一季是以泰拳爲基础的初步动作戏，那么第二季将正式展示枪械动作戏。」



李权导演也表示：「巴比伦这个组织的真相将在第二季揭晓，由於设定是全球组织，冈田将生和玄理等将出演。主要内容是过去和郑进湾结下好缘分的两人，爲了抓住郑进湾而展开的故事。」第一季中未解开的隐藏的故事，还有第二季中 Murder Help 和巴比伦两个集团将正式展开对决，会有什么样的活跃？会有什么样的故事？让人非常期待！而《杀人者的购物中心2》预计在2026年公开。



