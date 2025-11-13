【韩网热门】留言1000+！IVE张员瑛花137亿现金买楼，韩网：羡慕这两个字我已经说腻了

人气女团 IVE 成员张员瑛（21岁）据悉购入位於首尔汉南洞 UN Village 的高级别墅，引发关注。

根据房地产业界的最新消息，张员瑛於今年3月以137亿韩元（约新台币3.6亿元）的价格，购下首尔龙山区汉南洞「Lucid House」内一户专用面积达244平方公尺的高级住宅，并於上个月完成所有移权转登记。

这一事情已在theqoo上掀起热议，留言数超前条。



韩国网友评论：

1. 如果是张员瑛的话，一点也不奇怪吧？ 现在20多岁的艺人中她是最红的了。 那些我以为没那么有名的艺人都能随随便便买几十亿的房子

2. 张员瑛是顶级偶像啊，看她的广告数就知道。 就算嫉妒也只能嫉妒，没必要找碴或酸她

3. 员瑛还只有21岁

4. 打开电视就能看到她，难怪可以买楼

5. 又不是逃税，全额现金，超帅，很「张员瑛」风格

6. 早知道我自己生个员瑛好了

7. 让人惊讶的不是员瑛买房，而是那房子居然那个价钱

8. 又是全额现金，有什么问题？ 去骂那些设皮包公司逃税、搞投机的男偶像吧

9. 别人一辈子都赚不到的钱，她年纪那么小就能轻松买楼，好羡慕啊

10. 真的还那么年轻！那么小就这么厉害，太棒了

11. 实现了「年轻又有钱」的梦想啊，员瑛ᄏᄏ

12. 转个频道就有两三个她的广告，难怪...... 羡慕，还像个孩子一样

13. 羡慕，她那么年轻却懂得理财又会花钱，聪明

14. 平常酸她的人现在一定气死了ᄏᄏ 希望员瑛之后也继续顺利

15. 艺人、网红们本来就是靠名字、靠影响力赚钱的，都是按影响力拿钱的

16. 员瑛啊，请我吃炸鸡ᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 好羡慕员瑛的人生ᅲᅲ

18. 哇，她真的赚了好多...... 太厉害了，young & rich

19. 真的又漂亮又有才，太羡慕了ᅮᅮᅮ

20. 好厉害，广告都拍了几十个，资产应该超过500亿吧？

21. young & pretty & rich，好羡慕......

22. 能工作的时候就拼命工作赚钱，大家不都这样活著吗？ 能赚的时候就该赚，赚钱就是为了花啊

23. 从《PRODUCE 48》的时候算起也就5~6年吧？ 这人生简直中乐透...... 虽然为了维持状态可能吃东西都得克制，但回报真的超大

24. 羡慕是可以的，但看张员瑛那夸张的行程表，她确实是靠努力赚来的。 而且她拍的广告品牌销量也都大涨吧？ 如果觉得不爽的话，你也去像她那样自我管理然后当艺人啊

25. 只花5~6年就能在UN Village有自住房...... 这是什么人生啊

原文：https://theqoo.net/square/3987741531

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻