【韩网热门】朴明洙公开喊话：好想念NewJeans，她们对我非常好，还叫我「爸爸」

艺人朴明洙在节目中大方表达了对人气女团NewJeans的喜爱。

7月1日播出的 KBS CoolFM《朴明洙的Radio Show》中，场内响起 NewJeans 的歌曲《How Sweet》。 歌曲结束后，另一位MC金泰镇感叹道：「这首歌太棒了。」朴明洙也随即坦白说：「我真的非常喜欢 NewJeans。」



朴明洙更回忆与NewJeans相处的往事，流露出满满的怀念与宠溺：「好想见她们啊，NewJeans。 以前她们对我真的很好，还会像喊爸爸一样叫我『爸爸、爸爸』。」语气间充满对后辈们的疼爱与思念。

韩国网友评论：

1. 夏天就是需要NewJeans的新歌啊

2. 我就只是想听新歌ᅮᅮ

3. 想听歌的人可以大家凑钱把违约金付一付啊，不要只会在这里念说想听歌 。 如果真的想让他们发专辑，就去请求众筹违约金啊。 那又不愿意？ 没那程度的心吗？ 没NewJeans就活不下去的夏天？ 那以前夏天怎么过的啊，是跑去北极避暑吗？ 还有就去死死抓住NewJeans的裤管拜托她们回去啊，ADOR都说回来吧，是她们自己不回去的耶。 对只会念说想听NewJeans歌的人我就是有偏见，感觉像又穷又失忆的人。 想免费听歌还装得NewJeans音乐是世界唯一一样ᄏᄏᄏ 找其他作曲家啦ᄏᄏᄏ

4. 大众会想听歌也是正常的啊... 但NewJeans不回去能怎么办？ 我也觉得NewJeans这个团体跟她们的歌很可惜 可是要再用当初那种心情听已经太远了。 我自己心态也回不到那时了

5. 我也喜欢NewJeansᄏᄏᄏ如果她们出歌还是会一直听

6. ADOR已经说「回来吧」了ᄏᄏᄏᄏ

7. 这其实是在说想念作曲家吧，谁唱都可以的歌不是吗，就去凑钱付违约金啊ᄏᄏ

8. 如果真的真的很想看，就去要求NewJeans向受害者道歉后回来啊。 也可以一起拜托受害者原谅NewJeans

9. 想NewJeansᅲᅲ 会等你们的！！

10. 赶快把该道歉的道歉、该和解的和解，然后出专辑吧... 不知道真粉丝怎么想，但我就只是听歌的，所以好想赶快听新歌ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ《Bubble Gum》和《How Sweet》已经听了几个月，就这两首在轮播，夏天到了更想听新歌ᅮ

11. 说现在骂NewJeans的是当初骂ILLIT的人换目标，这话才扯呢

12. 不是说想看NewJeans本人，比较是想听她们的歌，夏天没歌听，我把NewJeans的歌无限循环听到腻，除了她们没有别的组合能取代，虽然不是什么超强唱功，但音色和声音合得太好了，无可替代

13. 我也是ᅲ 我的歌单需要新歌啊ᅲ 给我我的夏日歌曲吧

14. 这里思念她们的人可以自己凑钱出50亿就能看了ᅲᅲ 加油吧！

15. 就只剩「为了掩盖新女团捏造谣言结果被戳破自爆的团体」的形象

16. 因为一句轻视的发言闹到国健调查去了，不觉得比大多数校暴加害者还超过吗？ 经纪人到底犯了什么罪，要去国监被骂？？

17. 真的是「有粉无罪」啊

18. 有不满就去叫NewJeans表态啊，干嘛对著想她们回归的粉丝发火..............

19. 真的好想NewJeans，好想她们ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ拜托快出来

20. 谁叫她们不要出来的？ 明明是她们自己不出来好吗，搞得好像有什么巨大权力在阻碍她们回归似的

21. 好久没听《How Sweet》了，来听一下

22. 在这边说「想她们」的这些人，根本跟学暴的旁观者一样ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 就因为这样才会权搞势、上国监、陷害同僚

23. 单纯就是... 想听歌.. 而已

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