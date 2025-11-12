ADOR公告NewJeans成员Haerin、Hyein回公司！「进行充分的讨论后，决定尊重法院的判决、遵守专属合约」

今日（12日）经纪公司 ADOR 通过正式立场表示：「NewJeans 成员 Haerin（谐潾）和Hyein（惠仁）表明将继续与 ADOR 一起活动的意向。」

ADOR 解释说：「两位成员和家人经过深思熟虑和进行充分的讨论后，最终决定尊重法院的判决并遵守专属合约。」接著 ADOR 还表示：「爲了让 Haerin 和 Hyein 能够顺利地进行演艺活动，将尽最大努力。希望粉丝们能给予温暖的支持，郑重嘱咐大家不要对成员们进行臆测。」

ADOR 与 NewJeans 的矛盾在去年正式开始， NewJeans 主张 ADOR 方面违反专属合约，因此宣布解约并开始独立活动，还公开新的团名「NJZ」等。对此，ADOR 反驳说与NewJeans 的专属合约仍然有效，并提出以阻止成员们独立活动爲宗旨的假处分申请。



在上个月底，法院认爲在 ADOR 以所有 NewJeans 成员爲对象提出的专属合约有效确认诉讼中，专属合约仍然有效，并裁定诉讼费用由 NewJeans 负担。当时，NewJeans 方面立即预告上诉，但是随著5名成员中的 Haerin 和 Hyein 表明回归的意向，因此又进入新的局面。



