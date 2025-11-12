演员吴达秀签约HB娱乐，与安宰贤、李星民同门！历经「Me Too 性丑闻」风波后宣告再出发

知名绿叶演员吴达秀正式与HB娱乐签下专属合约，宣告事业进入新阶段。

HB娱乐於11日对外表示：「吴达秀在多种类型作品中展现了独特演技，我们非常高兴能与他合作。 未来将全力支持，让他多年累积的实力能在更多作品中发光。」

吴达秀2002年以电影《海盗舞王（Bet On My Disco）》出道，凭藉《国际市场》、《暗杀》、《与神同行：罪与罚》、《辣手警探》、《地下菁英》以及《鱿鱼游戏》第二三季等作品，成为韩国代表性的实力派绿叶演员。



2018年「#MeToo」运动席卷韩国，吴达秀被两名曾在剧团共事的女演员指控性骚扰与骚扰。 他起初否认指控，但在爆料不断后最终公开致歉，表示对曾受伤害者深感歉意，并退出tvN电视剧《我的大叔》，暂停所有活动，当时已拍摄完成的多部电影也删减戏份或延后上映。

在经过长时间沉默与反省后，吴达秀於2019年与C-JeS娱乐签约并复出。 所属公司当时表示，警方已结案并判定「无嫌疑」。 经过慎重考虑后，他决定以独立电影作为复出演出，希望外界给予包容目光。

不过，消息曝光后韩国舆论分歧，有人指出，虽然警方判定「无嫌疑」，但由於事件距今已超过10年，缺乏明确证据并不等同於「无罪」，质疑他的回归恐成为其他「#MeToo」争议艺人复出的藉口。



这次加盟HB娱乐，意味吴达秀将迎来新的起点。 HB娱乐旗下拥有金伦奭（金允锡）、李星民（李圣旻）、朱镇模、车艺莲、朱相昱、安宰贤等多位演员。 尽管当年的争议仍令部份网友抱持保留态度，但仍有人期待他接下来透过作品重新赢回观众的信任。

