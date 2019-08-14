吴达秀性侵案翻盘？警方认定「无嫌疑」，接拍独立电影复出！
明星 2019年8月14日 星期三08:00 Sani
吴达秀去年2月被指性侵多名女晚辈，随后中断活动，昨日吴达秀所属社发布声明称他即将重启演艺活动。
所属社C-JeS表示：「今年初从员警厅那边确认到内查已经结束，认为他没有嫌疑。（吴达秀）对於回归十分谨慎，最近终於决定出演独立电影，希望大家给予温暖的视线。 」
吴达秀表示：「去年初回到故乡审视自己这些年的生活，员警内审也在这期间结束了。往事的是非被揭露出来，受到了单方面的指责。这一切都是我的失德所导致的。虽然我有很多缺点，但一直努力好好演戏、不给别人带去损害。很抱歉让大家劳神了。我会坚守初心，好好努力的。」
吴达秀在2018年2月被指经常对女晚辈进行性丑行，有匿名人士称曾被他带去汽车旅馆性侵，还有人实名出演JTBC《Newsroom》揭露其恶行。随后，原定吴达秀出演的电视剧《我的大叔》宣布其下车，已经拍好的电影也纷纷宣布无限延期上映，吴达秀也发布声明道歉，并全面中断演艺活动。
今年2月，吴达秀与C-JeS公司签订专属合约，开始准备重回演艺圈。
（图源：KSD）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究